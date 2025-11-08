انطلاق تصويت المصريين لليوم الثاني بالمغرب في انتخابات مجلس النواب

انطلقت صباح اليوم /السبت/ في تمام التاسعة بالتوقيت المحلي للعاصمة المغربية الرباط، عملية تصويت الجالية المصرية لليوم الثاني بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث توافد أبناء الجالية المصرية المقيمون في المملكة المغربية للإدلاء بأصواتهم في مقر السفارة المصرية بالرباط.



ويُسمح للمصريين المقيمين بالخارج بالتصويت باستخدام بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، وذلك عبر الاقتراع السري المباشر في مقار السفارات أو القنصليات المصرية بالخارج، تحت إشراف أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

وانطلقت انتخابات مجلس النواب 2025 للمصريين في الخارج أمس الجمعة 7 و تستمر اليوم السبت 8 نوفمبر 2025.

بينما تُجرى الانتخابات في مرحلتها الأولى داخل مصر يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر.

يعقب ذلك استئناف الدعاية الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى، على أن تقدم الطعون الانتخابية الخاصة بهذه المرحلة خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان وبحد أقصى 20 نوفمبر.

و تُجرى انتخابات المرحلة الثانية في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر 2025، وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر، على أن تُعلن النتيجة للمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر.