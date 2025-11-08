قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الوادي الجديد: إنهاء كافة الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انتهاء استعدادات المحافظة لانتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر عقدها يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، وسط إجراءات تنظيمية لتيسير عملية الإقتراع وتمكين الناخبين من أداء الاستحقاق الوطني بنظام وهدوء.

وأشار المحافظ إلى أن عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات داخل المحافظة يبلغ 194 ألفا و350 ناخبًا وناخبةً، موزعين على لجنة رئيسية واحدة تضم 60 لجنةً فرعية و60 مركزًا انتخابيًا، مناشدًا المواطنين بالمشاركة الإيجابية في اختيار من يُمثلهم داخل المجلس.

كما شدّد على المتابعة اللحظية وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مستوى مراكز المحافظة؛ لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية على مدار اليومين، وسرعة التعامل مع أي شكاوى و تذليل أي معوقات قد تواجه الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية داخل مقار اللجان.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

