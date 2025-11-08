إقبال على الاقتراع في انتخابات النواب بالخارج.. الهيئة الوطنية: جاهزون لفرز الأصوات

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

أ ش أ

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أهمية أن يحرص المواطنون المصريون في خارج البلاد، على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب والتي بدأت بتصويت المصريين في الخارج، مشيرا إلى أن الهيئة تتابع مع كثب مسار الاقتراع وحتى انتهاء التصويت وبدء أعمال فرز أصوات الناخبين والحصر العددي لها.


وقال المستشار أحمد بنداري – في مؤتمر صحفي عقده من داخل غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات – إن الهيئة رصدت وجود إقبال كبير من الناخبين خلال اليوم الأول من يومي الاقتراع، على الإدلاء بأصواتهم في عدد من الدول العربية لا سيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، وأنه جرى التعامل مع تلك الكثافات من جانب رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفين على الاقتراع، بشكل يتسم بحُسن التصرف والاحترافية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الناخبين.


وأشار إلى أن الفرصة لا تزال سانحة أمام جميع الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، ممن تقع محال إقامتهم ضمن المحافظات الـ 14 التي تدخل في المرحلة الأولى من العملية الانتخابية، وذلك للإدلاء بأصواتهم، حيث تستمر عملية الاقتراع حتى التاسعة مساء بحسب التوقيت المحلي لكل دولة، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للانتخابات جاهزة تماما لمتابعة مسار أعمال الفرز وحصر الأصوات التي سيحصل عليها كل مرشح، بالتعاون مع رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية الذين سيتولون هذا الإجراء في ضوء القواعد والضوابط التي وضعتها الهيئة.


وأجرى المستشار بنداري اتصالات مع عدد من سفراء مصر وقناصلها المنوط بهم الإشراف على مراكز الاقتراع بداخل مقار السفارات والقنصليات في الخارج، وذلك عبر تقنية (فيديو كونفرانس) حيث أكدوا جميعا أن العملية الانتخابية تسير بشكل سلس ومنتظم، وعدم وجود أية عقبات أو مشاكل تعترض الانتخابات.


وقال عدد من السفراء المصريين إن هناك إقبالا ملحوظا من الناخبين مع فتح مراكز الانتخابات لأبوابها في التاسعة صباحا، لا سيما في الدول العربية، مع توقعات بزيادة تلك الأعداد بعد فترة ظهر اليوم حيث ستكون مواعيد العمل الرسمية في الأشغال والأعمال قد انتهت، بما يسهل للناخب التوجه إلى مقر السفارة أو القنصلية للإدلاء بصوته.


يشار إلى أن تصويت المصريين في الخارج بانتخابات مجلس النواب، يُجرى في 139 مقرا انتخابيا بداخل السفارات والقنصليات المصرية وتتوزع تلك المقار على 117 دولة حول العالم، وتضم المرحلة الأولى من العملية الانتخابية 14 محافظة هي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.
 

المصريين في الخارج انتخابات مجلس النواب اخبار مصر

