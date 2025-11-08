انتخابات النواب.. سفراء مصر بالخارج يؤكدون انتظام سير العلمية الانتخابية في اليوم الثاني

أكد سفراء مصر في الخارج انتظام سير العلمية الانتخابية في اليوم الثاني للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا عبر الفيديوكونفرنس مع السفارات والقنصليات في الخارج لمتابعة سير عملية التصويت في اليوم الثاني للمرحلة الأول لانتخابات مجلس النواب 2025 .

وفي وقت سابق، أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة اتخذت نهجًا واضحًا في التوعية والتثقيف الانتخابي، موضحًا أن هذا الجهد بدأ منذ عام 2024 عبر النزول إلى المدارس، والتواصل مع الجاليات المصرية بالخارج من خلال وزارة الخارجية والسفير نبيل الحبشي، نائب وزير الخارجية والمختص بشؤون المصريين بالخارج.

وأشار بنداري، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، إلى أن الهيئة تواصلت كذلك مع الأحزاب السياسية، خاصة تلك المعنية بالشباب والرياضة، مؤكدًا: «قمنا بعمل ندوة مع الشباب والرياضة، وهذا يأتي نتيجة حرصنا على أن نطلع المواطن على حقوقه، ونطمّنه من خلال الضمانات التي تقدمها الهيئة الوطنية للانتخابات».