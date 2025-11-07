الوطنية للانتخابات: 5 مقار متبقية لم تفتح أبوابها وفقًا لتوقيت الدول

أعلن المستشار أحمد بنداري، عضو الهيئة الوطنية للانتخابات، أن خمسة مقار انتخابية من أصل 134 مقارًا انتخابيًا في 117 دولة لم تفتح أبوابها بعد، وذلك بسبب اختلاف توقيت الدول.

وتابع المستشار أحمد بنداري، عضو الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة السفارات والقنصليات بالخارج، الذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن الهيئة مستمرة في متابعة سير العملية الانتخابية عن كثب، لضمان تنظيم العملية وتوفير جميع التسهيلات للمصريين في الخارج للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025.

وأشار المستشار أحمد بنداري، عضو الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن الهيئة تواصل العمل على تسهيل التصويت لضمان مشاركة واسعة وفاعلة من الجاليات المصرية في الخارج.

