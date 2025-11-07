تبدأ من 100 جنيه.. رابط حجز تذاكر المتحف المصري الكبير 2025

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات

عبد العزيز جمال

يبحث الكثيرون من عشاق الآثار عن رابط حجز تذاكر المتحف المصري الكبير 2025 عبر الإنترنت، حيث أعلنت وزارة السياحة والآثار رسميًا عن إطلاق خدمة الحجز الإلكتروني لتذاكر دخول المتحف المصري الكبير، تزامنًا مع بدء استقبال الزوار اعتبارًا من 4 نوفمبر 2025، وذلك بعد الافتتاح التاريخي الذي شهده المتحف بحضور عدد من الملوك والرؤساء وقادة العالم، في حدث يُعد من أبرز الفعاليات الثقافية في القرن الحادي والعشرين.
 

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي الشامل وتطوير منظومة الخدمات السياحية والثقافية، بما يسهم في تعزيز تجربة الزائرين وتسهيل إجراءات الدخول إلى أحد أهم وأضخم الصروح الأثرية في العالم.

وفرت وزارة السياحة والآثار منصة إلكترونية رسمية عبر الموقع الرسمي للمتحف المصري الكبير، تتيح للزوار حجز التذاكر مسبقًا بطريقة آمنة وسريعة سواء للمصريين أو الأجانب.

ويمكن للزائر من خلال المنصة تنفيذ الخطوات التالية:

  • الدخول إلى الموقع الرسمي للمتحف المصري الكبير عبر الإنترنت. https://visit-gem.com/ar/AdmissionTkt 
  • اختيار نوع التذكرة (مصري – أجنبي – مقيم في مصر).
  • تحديد تاريخ الزيارة والوقت المناسب من المواعيد المتاحة.
  • إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بشكل دقيق.
  • اختيار طريقة الدفع الإلكتروني المناسبة سواء ببطاقة الائتمان أو المحافظ الإلكترونية.
  • استلام التذكرة الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني فور إتمام عملية الدفع بنجاح.

ويهدف هذا النظام إلى تنظيم حركة الدخول داخل المتحف وتقليل الازدحام أمام شبابيك التذاكر، بما يضمن تجربة مريحة وآمنة وفق أحدث المعايير الدولية لإدارة المواقع السياحية.

أسعار تذاكر الدخول الرسمية لعام 2025

كشفت وزارة السياحة والآثار عن الأسعار الرسمية لتذاكر دخول المتحف المصري الكبير للعام 2025، والتي جاءت على النحو التالي:

للمصريين: 200 جنيه للبالغين – 100 جنيه للأطفال والطلاب.

للعرب والأجانب: 1450 جنيهًا للبالغين – 730 جنيهًا للأطفال والطلاب.

للعرب والأجانب المقيمين في مصر: 730 جنيهًا للبالغين – 370 جنيهًا للأطفال والطلاب.

كما يوفر المتحف جولات إرشادية متخصصة باللغتين العربية والإنجليزية بأسعار تبدأ من:

350 جنيهًا للمصريين.

1950 جنيهًا للأجانب.

وتنظم إدارة المتحف أربع جولات رئيسية يوميًا في المواعيد التالية:

10:15 صباحًا

12:15 ظهرًا

2:15 عصرًا

4:15 مساءً

موقع المتحف ومواعيد العمل

يقع المتحف المصري الكبير على مقربة من أهرامات الجيزة، على مساحة تتجاوز 480 ألف متر مربع، ليصبح بذلك أكبر متحف مخصص للحضارة المصرية القديمة في العالم.

ويستقبل المتحف الزوار يوميًا من الساعة 9  صباحًا حتى 9 مساءً، مع إتاحة خدمة الحجز الإلكتروني المسبق للزيارات الفردية والجماعية عبر الإنترنت.

تجربة استثنائية تجمع بين التاريخ والتكنولوجيا

يضم المتحف أكثر من 100 ألف قطعة أثرية نادرة تمثل مختلف العصور المصرية القديمة، من بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة في مكان واحد منذ اكتشافها.

كما يضم المتحف قاعات عرض حديثة وتقنيات تفاعلية ثلاثية الأبعاد (3D) تتيح للزائرين خوض تجربة فريدة تربط بين الماضي العريق والتكنولوجيا الحديثة.

ويحتوي المتحف كذلك على مكتبات علمية متخصصة، ومراكز بحثية، وقاعات مؤتمرات دولية، ومناطق ترفيهية ومطاعم مطلة على الأهرامات، ما يجعله وجهة سياحية وثقافية عالمية متكاملة تستقطب ملايين الزوار سنويًا.

كيفية الوصول إلى المتحف

يمكن الوصول إلى المتحف المصري الكبير بسهولة عبر الطرق الرئيسية المؤدية إلى منطقة الأهرامات، سواء من الدائري الجنوبي أو طريق الفيوم، كما توفر هيئة النقل العام خطوطًا مباشرة من ميدان التحرير والجيزة إلى بوابات المتحف.

يمكن للراغبين في زيارة المتحف حجز تذاكرهم إلكترونيًا عبر الرابط الرسمي:
https://ticketing.gem.gov.eg

ويُنصح الزوار بإتمام الحجز المسبق قبل موعد الزيارة بـ48 ساعة على الأقل لضمان توافر الأماكن في الجولات المحددة.

