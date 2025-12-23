منظمة الأمن الغذائي تحذّر: 1.6 مليون شخص في غزة يواجهون انعدامًا حادًا في الطعام

قالت منظمة الأمن الغذائي المتكامل إن نحو 1.6 مليون شخص في قطاع غزة يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية واستمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات، وذلك بحسب ما نقلته فضائية «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

أزمة إنسانية تتفاقم

وأشارت المنظمة إلى أن الأوضاع المعيشية في القطاع تشهد تدهورًا غير مسبوق، مع صعوبة حصول السكان على الغذاء الكافي، ما يهدد حياة مئات الآلاف، خاصة الأطفال وكبار السن والمرضى.

مناشدات دولية للتدخل العاجل

وفي السياق ذاته، كانت الأمم المتحدة وعدد من المنظمات غير الحكومية قد حثّت المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات فورية وملموسة، للضغط على السلطات الإسرائيلية من أجل رفع جميع العقبات التي تعرقل العمل الإنساني.

قيود تعطل الاستجابة الإنسانية

وأوضحت المناشدات أن الإجراءات الجديدة الخاصة بتسجيل المنظمات غير الحكومية الدولية ما زالت تقوض العمليات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرة من أن استمرار هذه القيود قد يؤدي إلى انهيار كامل في الاستجابة الإنسانية، خاصة داخل قطاع غزة.

وأكدت الجهات المعنية أن عدم التحرك العاجل لرفع القيود وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والغذائية ينذر بكارثة إنسانية حقيقية، مع تزايد أعداد المتضررين يومًا بعد يوم داخل القطاع المحاصر.