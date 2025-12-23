الذهب في الصاعد.. رسالة عاجلة من الشعبة للمقبلين على الزواج

يعتبر الذهب ، واحدًا من أبرز وأقدم المعادن النفيسة التي عرفتها البشرية، وظل عبر العصور رمزًا للقيمة والثبات، خاصة في فترات الأزمات الاقتصادية، ومع التغيرات التي تشهدها الأسواق والتقلبات في أسعار العملات.

ويبقى الذهب خيارًا موثوقًا يجذب اهتمام المستثمرين ويساهم في تعزيز احتياطيات الدول، بفضل ندرته واستقراره النسبي مقارنة بغيره من الأصول.

وخلال الفترة الأخيرة ، انتشرت حالة من عدم الاستقرار في أسعار الذهب، والمؤشرات تتجه للصعود، ويتساءل البعض اليوم: هل سيتجاوز سعر عيار 24 حاجز 10000 جنيه، وهل سيصل عيار 21 إلى 6000 جنيه؟.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، إنه يتوقع ارتفاع أسعار الذهب، ولكن بشكل تدريجي مع احتمالية حدوث تقلبات مؤقتة أو تصحيحات في السوق.

الذهب لن يصل إلى 10 آلاف جنيه

ولفت إلى أن الذهب لن يصل إلى 10 آلاف جنيه للجرام مع بداية العام، لكنه من الممكن أن يصل سعر جرام عيار 21 إلى حوالي 6000 جنيه.

وفيما يتعلق بالنصائح للمقبلين على الزواج، ذكر أن أسعار الذهب قد شهدت ارتفاعات قياسية لم يسبق لها مثيل، نتيجة للأحداث الدولية والحروب، ناصحًا المواطنين والمقبلين على الزواج بشراء الذهب لتحقيق مكاسب باعتباره ملاذًا آمنًا.

كما أشار إلى وجود خيارات من المشغولات الذهبية بوزن أقل تناسب المقبلين على الزواج، موضحًا أن الشراء في الوقت الراهن يعد أفضل من تأجيله.

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.



واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5031 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5870 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6708 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 46960 جنيها.







