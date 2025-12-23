قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آخر تحديث.. سعر لتر البنزين بجميع أنواعه اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
السكة الحديد: سلوكيات بعض المواطنين سبب مباشر في حواداث القطارات
لبحث إنشاء المركز الدولي للتدريب على فنون المسرح.. وزير الثقافة يلتقي الفنان القدير خالد الصاوي
مصر تدعو إلى خفض التصعيد في سوريا وتغليب مسارات التهدئة والحوار
للتأكد من جودة الخدمات.. مدبولي يحاور المواطنين المترددين على مركز صحي بالصف
رئيس الوزراء يتفقد مركز طب الأسرة بـ"الفهميين" في الجيزة
الدبلوماسية المصرية في 2025.. عام ترسيخ الاستقرار وحماية الأمن القومي العربي
الجيش اللبناني يعلن إستسهاد أحد عناصره في غارة لقوات الاحتلال على صيدا
البورصة المصرية تفتتح تعاملات الثلاثاء على ارتفاع جماعي للمؤشرات
محمد صلاح المنقذ.. قائد حمل حلم المونديال وأعاد الأمل في أمم أفريقيا
بدء نقل ألواح مركب خوفو الثانية تمهيدًا لإعادة تركيبها بالمتحف المصري الكبير.. صور
مباريات منتخب مصر القادمة في بطولة أمم أفريقيا بعد عبور زيمبابوي
اقتصاد

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

ذهب
ذهب
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الذهب في السوق المصري اليوم ارتفاعًا ملحوظًا ، مدفوعة بارتفاع الأسعار العالمية للمعدن النفيس، ما دفع المستثمرين والمتعاملين إلى متابعة حركة الأسعار المحلية بشكل مكثف.


وأظهرت أحدث التحديثات أن أسعار الذهب في مصر جاءت كالتالي:

• سعر جرام عيار 24 نحو 6742 جنيهًا.
• سعر جرام عيار 21 نحو 5900 جنيهًا، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق.
• سعر جرام عيار 18 نحو 5057 جنيهًا.
• سعر جرام عيار 14 نحو 3926 جنيهًا.
• سعر الجنيه الذهب نحو 47200 جنيهًا.
• سعر أوقية الذهب عالميًا حوالي 4438 دولارًا.

وعلى الصعيد العالمي، تواصل أسعار الذهب تسجيل مستويات مرتفعة، مع استمرار الطلب على المعدن كأداة تحوط استثماري وسط تقلبات اقتصادية وتوقعات بتغيّر السياسة النقدية في الأسواق الكبرى.

ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار ارتفاع الذهب يأتي نتيجة عدة عوامل، أبرزها التضخم المرتفع في العديد من الأسواق وارتفاع أسعار الفائدة، مما يجعل المستثمرين يتجهون إلى المعدن الأصفر كملاذ آمن.
كما أن انخفاض قيمة العملات المحلية أمام الدولار يزيد من الضغط على الأسعار في السوق المصري، حيث يُلاحظ أن حركة الأسعار مرتبطة بشكل مباشر بتقلبات سعر الدولار في السوق الرسمي والسوق الموازي.
ويُنصح المستثمرون والمشترون بمتابعة التغيرات اليومية للأسعار، خصوصًا للأعيرة الأكثر تداولًا مثل 21 و24، حيث تُعد هذه الأعيرة المؤشر الأبرز لحركة السوق المحلي.

وتظل توقعات السوق متفائلة نسبيًا في ظل الطلب المستمر على الذهب كاستثمار طويل الأمد، سواء للأفراد أو الشركات، ما يعكس الدور الاستثماري الاستراتيجي لهذا المعدن في الاقتصاد المصري والعالمي.

