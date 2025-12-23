قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير السياحة: الانتهاء من تركيب ألواح مركب خوفو الثانية خلال 4 سنوات
الكل مقابل الكل.. اتفاق في مسقط لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين
مرصد الأزهر يحذر: الجهاد حق حصري للدولة.. ويستنكر فتاوى العنف في باكستان
عبد الغفار: التأمين الصحي الشامل وطب الأسرة في صدارة الاهتمام الحكومي
وزير العمل يوفر إعانة مالية وفرصة عمل لصاحبة فيديو التخلي عن أبنائها الأربعة
رئيس الوزراء يتفقد نقطة إسعاف قرية «الودي» بالجيزة
تعديل جدول الامتحانات لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالقليوبية
منظمة الأمن الغذائي تحذّر: 1.6 مليون شخص في غزة يواجهون انعدامًا حادًا في الطعام
خلال جولته ببني سويف| وزير التعليم يتابع نتائج امتحان البرمجة ويشيد بمستوى الطلاب في القراءة والكتابة
لأول مرة منذ عامين.. عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JACQUES SAADE قناة السويس
رئيس الوزراء يزور مدرسة أسكر الابتدائية بالجيزة
انهيار عقار من 5 طوابق في إمبابة.. والإنقاذ البري يبحث عن ضحايا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يزور مدرسة أسكر الابتدائية بالجيزة

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مدرسة اسكر الابتدائية، وذلك خلال جولته الميدانية اليوم بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الجيزة.

وخلال الزيارة، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من  سعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، الذي أوضح أن عدد فصول المدرسة يبلغ 6 فصول، بجانب فصل للتربية الفكرية، ويبلغ عدد الطلاب بها 173 طالبا وطالبة، و14 طالب تربية فكرية.

وأضاف أنه يتوافر ملحق فصل لذوي الهمم يلتحق به ١٥ طالبا وطالبة، كما تتوافر مكتبة ومعمل العلوم، ومعمل آخر للوسائط المتعددة.

وحرص الدكتور مصطفى مدبولي على حضور إحدى الحصص الدراسية للصف الأول الابتدائي، حيث أعرب للطلاب عن سعادته للاستماع إلى الشرح الملقى عليهم حول فصول السنة، من إحدى الطالبات، وفي غضون ذلك استفسر من مدرسة الفصل حول نسب الحضور والغياب، ومدى استيعاب الطلاب للمقررات الدراسية، كما طلب من إحدى الطالبات قراءة نص من كتاب اللغة العربية، حيث أشاد بها رئيس الوزراء وبنطقها السليم لحروف اللغة، وتمنى لها التوفيق.

وعقب ذلك، زار الدكتور مصطفى مدبولي مكتبة المدرسة، حيث وقفت إحدى الطالبات لقراءة نص من أحد الكتب الدينية، وأشاد بمستواها، كما توقف أمام لوحة معلقة على حائط المدرسة توضح بعض النصائح والإرشادات للطلاب.

كما مر رئيس الوزراء على أحد فصول الصف الثاني الابتدائي، حيث قرأ أحد الطلاب نصا حول أهمية الرياضة، وشرحه وسرد مدى استفادته منه، وهو ما أثنى عليه رئيس الوزراء.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي أحد فصول حصة المجالات، واستمع لحصة موسيقي للصف الرابع الابتدائي، تم أجرى حوارًا أبويًا مع الطلبة.

وخلال تواجده بالمدرسة، زار رئيس الوزراء أحد معامل العلوم، حيث استمع لشرح مقدم من أحد طلاب الصف السادس الابتدائي، الذي شرح لزملائه قوانين انتقال الحرارة، حيث أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بقدرة الطالب على توضيح المعلومة بسهولة. 

كما تفقد رئيس الوزراء فصل ذوي الهمم، مستمعًا إلى شرح قدمه أحد الطلاب لزملائه عن بعض العمليات الحسابية، مشيدًا به وبزملائه متمنيًا لهم التوفيق والنجاح والتفوق. 

مدرسة اسكر الابتدائية مدبولي محافظة الجيزة الصف حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

صلاح وهالاند

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش

الاهلي

عرض 1.4 مليون دولار .. الأهلي المصري يتحرك بقوة لضم مهاجم كونغولي

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق

حسام حسن

كأس أمم أفريقيا.. أول تعليق من حسام حسن بع الفوز على زيمبابوي

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

ترشيحاتنا

الرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي

الرئيس السنغالي يدعو لإنهاء التمرد وترسيخ السلام الدائم في إقليم كازامانس

شهيدا فلسطينيا

التعاون الإسلامي: 72044 شهيدا فلسطينيا و180486 جريحا منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن

ترامب

ترامب: الاستحواذ على «جرينلاند» ضرورة ملحة للأمن القومي الأمريكي

بالصور

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك.. تفاصيل حالته الصحية

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية

لبحث إنشاء المركز الدولي للتدريب على فنون المسرح.. وزير الثقافة يلتقي الفنان القدير خالد الصاوي

وزير الثقافة وخالد الصاوي
وزير الثقافة وخالد الصاوي
وزير الثقافة وخالد الصاوي

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم.. وصفة صحية بطعم شهي

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم
الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم
الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل
عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل
عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

فيديو

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد