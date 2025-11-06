البطوطي: الجمهور المصري الجوكر الحقيقي في نجاح افتتاح المتحف المصري الكبير

أكد وليد البطوطي، عضو الاتحاد الدولي للمرشدين السياحيين، أن الإقبال الكبير على المتحف المصري الكبير سيستمر بنفس الزخم خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن «الجوكر الحقيقي» في هذه المعادلة هو الجمهور المصري.

المشروع السياحي والثقافي

وقال البطوطي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” والمذاع عبر قناة “الحياة” تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي إن المصريين سيظلون رقمًا مؤثرًا وكبيرًا في نجاح المشروع السياحي والثقافي الأضخم في العالم، لافتًا إلى أن الأيام القادمة ستشهد استمرار هذا التفاعل المحلي المتميز.

أعداد السائحين الأجانب

وأضاف أن هناك زيادة واضحة في أعداد السائحين الأجانب القادمين إلى مصر، موضحًا أن عددًا كبيرًا منهم كان قد أجّل رحلاته خصيصًا لافتتاح وزيارة المتحف المصري الكبير، ما ينبئ بموجة سياحية قوية خلال الفترة المقبلة تصل إلى حد الاكتفاء في بعض أوقات الموسم.

وأشار البطوطي إلى أن استمرار جذب السائحين يتطلب الحفاظ على جودة الخدمات وتوفير أماكن إقامة وتجارب مميزة، مؤكدًا أن «طول ما عندك أماكن الأجانب ييجوا يقعدوا فيها، هتفضل الناس تيجي لمصر».

ويعد المتحف المصري الكبير من أبرز المشاريع الحضارية والثقافية في العالم، ويترقبه المجتمع الدولي باعتباره وجهة سياحية فريدة تجمع بين عراقة الماضي وحداثة الحاضر.