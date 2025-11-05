صرح ثقافي حضاري.. خبير أثري يكشف مفاجأة عن الدرج العظيم بالمتحف الكبير

أكد أحمد عامر الخبير الأثري، أن فكرة بناء المتحف المصري الكبير ظهرت في التسعينات وتصميم المتحف المصري الكبير مستوحى من البيئة المحيطة به وهي الاهرامات .



وقال أحمد عامر في مداخلة هاتفية على قناة " المحور"، :" المتحف المصري الكبير به رحلة الدرج العظيم وهي تسمى برحلة الخلود لأن الزائر يرى كافة مراحل رحلة الخلود لدى المصري القديم على الدرج العظيم ".

وتابع عامر: "المتحف المصري الكبير صرح ثقافي حضاري سياحي ".

وأكمل: "مقتنيات الملك توت عنخ آمون أحد أهم القطع الأثرية في المتحف المصري الكبير "، مضيفا:" يتم عرض العجلات الحربية وكرسي العرش وخنجر توت عنخ آمون في المتحف المصري الكبير".

ولفت احمد عامر: "لدينا 19 معمل ترميم داخل المتحف المصري الكبير عكفت على ترميم كافة القطع الاثرية المعروضة به".

