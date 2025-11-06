قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
​مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في حادث مروع على طريق الطور - شرم الشيخ القديم | صور
جريمة تضرب حلوان .. ننشر صور صاحب مكرونة أبو رجيلة ضحية حلمي
يوفر ألف فرصة عمل..رئيس الوزراء يفتتح مصنع لفلاتر المركبات بالعاشر
انطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية بالمؤتمر العالمي PHDC’25
درجات حافز التفوق الرياضي .. معلومات رسمية تكشف تفاصيل منحها للطلاب
الرابع هذا العام | مقتل لاعب في الإكوادور برصاصة طائشة
رئيس جامعة بورسعيد: المدن الجامعية تمثل بيتًا ثانيًا للطلاب وتوفر لهم كل مقومات الراحة
فى ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية.. وزير الإنتاج الحربي: تمكين الشباب وتصعيد الكوادر النابغة لشغل مناصب قيادية.. تكريم العاملين المتميزين
اعتماد المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو انتخاب الدكتور خالد العناني مديراً عاماً للمنظمة
الفرق بين الموت الدماغي والموت الحقيقي وأيهما تترتب عليه الأحكام الشرعية
20 مليون دولار للكيلوجرام.. الوقود الأغلى في الكون | أي المجالات يستخدم الذهب الأزرق؟
ملك تايلاند يقوم بزيارة دولية إلى الصين هذا الشهر
برلمان

أول سؤال بالنواب لاستغلال المتحف المصري فى الترويج السياحي لمصر عالميا

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
فريدة محمد

تقدّم الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب، واستاذ القانون الجنائى بسؤال إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والمصريين بالخارج وشريف فتحى وزير السياحة والآثار والدكتور أحمد هنو وزير الثقافة حول كيفية استغلال الافتتاح الأسطوري والتاريخي للمتحف المصري الكبير ليكون منصة تسويقية عالمية تدعم خطة الدولة الطموحة للوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا، وتحويل مصر إلى الوجهة السياحية الأولى في العالم مؤكداً أن المتحف المصري الكبير لا يمثل فقط صرحًا حضاريًا فريدًا، بل يعد فرصة تسويقية غير مسبوقة لترويج مصر على خريطة السياحة العالمية.

وقال " رمزى " : إن نجاح الافتتاح لا يُقاس فقط بحجم الحضور أو التغطية الإعلامية، بل بمدى قدرة الحكومة على تحويل هذا الحدث التاريخي إلى انطلاقة جديدة لصناعة السياحة المصرية متقدماً ب 8  تساؤلات مهمة وهى :
1. ما هي الخطة التسويقية الدولية التي أعدّتها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص وهيئات الترويج لاستثمار هذا الحدث عالميًا؟
2. كيف ستُربط زيارة المتحف المصري الكبير بجميع الأنماط السياحية الأخرى (الثقافية، الشاطئية، العلاجية، الدينية، البيئية)؟
3. هل تم التنسيق مع شركات الطيران العالمية لتقديم برامج مدمجة تشمل تذاكر الطيران والإقامة وزيارة المتحف؟
4. ما دور وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة في إدارة هذا الحدث كـ”ماراثون تسويقي” مستدام وليس احتفالًا عابرًا؟
5. ما آلية إشراك القطاع الخاص والمستثمرين السياحيين في تصميم برامج ترويجية متكاملة للمتحف والمناطق المجاورة له؟
6. هل وضعت الحكومة خطة تكنولوجية رقمية للترويج الافتراضي للمتحف وربطه بتجربة زيارة رقمية للعالم كله؟
7. كيف ستستفيد الدولة من قوة التأثير الإعلامي العالمي للحدث في جذب استثمارات جديدة بالقطاع السياحي؟
8. ما هي الإجراءات المتخذة لتحويل منطقة الهرم والمتحف الكبير إلى مدينة سياحية متكاملة على مدار العام؟

كما تقدم الدكتور إيهاب رمزى ب 6 مقترحات عملية للحكومة لتحقيق طفرة سياحية حقيقية وهى :
1. إطلاق حملة عالمية موحدة بعنوان “تعالوا زوروا مصر.. حضارة بتتكلم”، تشمل محتوى مرئيًّا تفاعليًا بلغات متعددة.
2. إنشاء بوابة إلكترونية موحدة لحجز الرحلات والتذاكر الفندقية وزيارات المتحف والمسارات السياحية المختلفة.
3. ربط المتحف المصري الكبير بمسار العائلة المقدسة ضمن باقات سياحية تجمع بين البعد الروحي والحضاري.
4. تطوير البنية التحتية الذكية حول المتحف (مواصلات، خدمات فندقية، ترفيهية، ومناطق تجارية راقية).
5. تحفيز القطاع الخاص عبر حوافز ضريبية لدعم الحملات التسويقية والمشروعات السياحية الصغيرة والمتوسطة.
6. إطلاق مهرجان سنوي دولي للفنون والحضارات القديمة يُقام أمام المتحف المصري الكبير ليصبح حدثًا عالميًا دوريًا يجذب الزوار والإعلام

مؤكداً أن اللحظة الراهنة فرصة تاريخية لوضع السياحة المصرية على مسار عالمي جديد، خاصة أن نجاح الحكومة في استثمار هذا الحدث سيثبت أن مصر لا تملك فقط أعظم حضارة في التاريخ، بل أيضًا أعظم فرصة اقتصادية للمستقبل.

