أول سؤال بالنواب لاستغلال المتحف المصري فى الترويج السياحي لمصر عالميا

تقدّم الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب، واستاذ القانون الجنائى بسؤال إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والمصريين بالخارج وشريف فتحى وزير السياحة والآثار والدكتور أحمد هنو وزير الثقافة حول كيفية استغلال الافتتاح الأسطوري والتاريخي للمتحف المصري الكبير ليكون منصة تسويقية عالمية تدعم خطة الدولة الطموحة للوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا، وتحويل مصر إلى الوجهة السياحية الأولى في العالم مؤكداً أن المتحف المصري الكبير لا يمثل فقط صرحًا حضاريًا فريدًا، بل يعد فرصة تسويقية غير مسبوقة لترويج مصر على خريطة السياحة العالمية.

وقال " رمزى " : إن نجاح الافتتاح لا يُقاس فقط بحجم الحضور أو التغطية الإعلامية، بل بمدى قدرة الحكومة على تحويل هذا الحدث التاريخي إلى انطلاقة جديدة لصناعة السياحة المصرية متقدماً ب 8 تساؤلات مهمة وهى :

1. ما هي الخطة التسويقية الدولية التي أعدّتها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص وهيئات الترويج لاستثمار هذا الحدث عالميًا؟

2. كيف ستُربط زيارة المتحف المصري الكبير بجميع الأنماط السياحية الأخرى (الثقافية، الشاطئية، العلاجية، الدينية، البيئية)؟

3. هل تم التنسيق مع شركات الطيران العالمية لتقديم برامج مدمجة تشمل تذاكر الطيران والإقامة وزيارة المتحف؟

4. ما دور وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة في إدارة هذا الحدث كـ”ماراثون تسويقي” مستدام وليس احتفالًا عابرًا؟

5. ما آلية إشراك القطاع الخاص والمستثمرين السياحيين في تصميم برامج ترويجية متكاملة للمتحف والمناطق المجاورة له؟

6. هل وضعت الحكومة خطة تكنولوجية رقمية للترويج الافتراضي للمتحف وربطه بتجربة زيارة رقمية للعالم كله؟

7. كيف ستستفيد الدولة من قوة التأثير الإعلامي العالمي للحدث في جذب استثمارات جديدة بالقطاع السياحي؟

8. ما هي الإجراءات المتخذة لتحويل منطقة الهرم والمتحف الكبير إلى مدينة سياحية متكاملة على مدار العام؟

كما تقدم الدكتور إيهاب رمزى ب 6 مقترحات عملية للحكومة لتحقيق طفرة سياحية حقيقية وهى :

1. إطلاق حملة عالمية موحدة بعنوان “تعالوا زوروا مصر.. حضارة بتتكلم”، تشمل محتوى مرئيًّا تفاعليًا بلغات متعددة.

2. إنشاء بوابة إلكترونية موحدة لحجز الرحلات والتذاكر الفندقية وزيارات المتحف والمسارات السياحية المختلفة.

3. ربط المتحف المصري الكبير بمسار العائلة المقدسة ضمن باقات سياحية تجمع بين البعد الروحي والحضاري.

4. تطوير البنية التحتية الذكية حول المتحف (مواصلات، خدمات فندقية، ترفيهية، ومناطق تجارية راقية).

5. تحفيز القطاع الخاص عبر حوافز ضريبية لدعم الحملات التسويقية والمشروعات السياحية الصغيرة والمتوسطة.

6. إطلاق مهرجان سنوي دولي للفنون والحضارات القديمة يُقام أمام المتحف المصري الكبير ليصبح حدثًا عالميًا دوريًا يجذب الزوار والإعلام

مؤكداً أن اللحظة الراهنة فرصة تاريخية لوضع السياحة المصرية على مسار عالمي جديد، خاصة أن نجاح الحكومة في استثمار هذا الحدث سيثبت أن مصر لا تملك فقط أعظم حضارة في التاريخ، بل أيضًا أعظم فرصة اقتصادية للمستقبل.