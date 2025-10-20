قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتحويل ورد النيل إلى أعلاف.. تفاصيل تشغيل المعدة المائية الألمانية في أسيوط بعد تعطل سنوات
بعد اختراق مجالها الجوي.. الجيش الصيني: نحث أستراليا على وقف الاستفزازات فورا
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون اليوم تقديم مساعدات لقطاع غزة
بعد فاجعة التروسيكل ووفاة 7 تلاميذ.. وزير التعليم يزور أسيوط ويتفقد مدرسة قرية منقباد
شتائم ومشاداة.. تسريب تفاصيل اجتماع غاضب بين ترامب وزيلينسكي
بعد حادث دهس.. أول رد من مدرسة "خناقة طلاب الشيخ زايد"
مصر تواصل إرسال المساعدات إلى غزة وتستعد لبدء مرحلة الإعمار.. تفاصيل
اعلام إيراني: اجتماعات سرّية لاستئناف المحادثات النووية بين واشنطن وطهران
مصر تواصل الدعم الإغاثي لغزة.. وتستعد لمرحلة جديدة من إعادة الإعمار
صنعاء تشيّع رئيس الأركان اليمني بعد اغتياله بغارات الاحتلال الإسرائيلي
الحكومة تضع التحول الرقمي على رأس أولوياتها.. ومدبولي: بوابتنا إلى كفاءة مؤسسية شاملة
جثث مجهولة وآثار تعذيب.. أسرار صادمة من ملف المفقودين في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سؤال برلمانى لدعم الشباب على تنفيذ المشروعات الصغيرة بالمناطق الصناعية

المهندس حسن المير
المهندس حسن المير
حسن رضوان

تقدم المهندس حسن المير عضو مجلس النواب بسؤال إلى وزراء الصناعة، النقل، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، والتنمية المحلية حول مدى التزام الحكومة بتشجيع الشباب على تملك وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وذلك في ظل ما نص عليه قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تخصيص 30% من أراضي المناطق الصناعية لصالح هذه المشروعات.

وأكد أن هذا التشريع يمثل فرصة ذهبية لتوطين الصناعة وزيادة القدرة التنافسية للإنتاج المحلي، فضلًا عن دوره في توفير فرص عمل حقيقية للشباب والمساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي.


وتساءل " المير " قائلاً : هل التزمت الحكومة بالفعل بتخصيص نسبة الـ 30% من الأراضي الصناعية لصالح الشباب؟ وما هي الآليات التي اتبعتها وزارة الصناعة لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع؟ وأين دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي في توفير التمويل والدعم الفني للمشروعات الصغيرة؟ وهل هناك متابعة دقيقة من جانب المحافظين على مستوى الجمهورية للتأكد من تنفيذ القانون بشكل عادل وشفاف؟.


وطالب بإنشاء خريطة إلكترونية معلنة للأراضي الصناعية المخصصة للمشروعات الصغيرة، متاحة للشباب بشفافية وتقديم حوافز تمويلية وضريبية للمشروعات الصغيرة داخل هذه المناطق الصناعية لضمان استمراريتها.

إلزام المحافظين بتقارير دورية لمجلس النواب حول حجم الأراضي


كما طالب المهندس حسن المير بإلزام المحافظين بتقارير دورية لمجلس النواب حول حجم الأراضي التي تم تخصيصها فعليًا للشباب مع تخصيص مكاتب دعم فني واستشاري في كل منطقة صناعية لمساندة الشباب في دراسات الجدوى والتشغيل وتفعيل الشراكة مع البنوك والصناديق الدولية لتوفير قروض ميسرة ومبادرات تمويلية خاصة بالمشروعات الصغيرة


وشدد على أن دعم الشباب لامتلاك وإدارة مشروعاتهم الخاصة ليس مجرد نص قانوني، بل ضرورة وطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية المتوازنة وخلق جيل جديد من شباب الاستثمار والأعمال.

المهندس حسن المير وزراء الصناعة النقل التعاون الدولي التخطيط التنمية المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

عمر عصر

رفض يقرأ الفاتحة..عمر عصر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الأزمة مع محمود أشرف

ترشيحاتنا

رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع عقود 4 مشروعات جديدة

رئيس اقتصادية قناة السويس: توقيع 4 عقود لإقامة مصانع جديدة داخل المنطقة| صور

قافلة طبية بمستشفي رأس الحكمة

قافلة طبية مجانية بمستشفي رأس الحكمة

حملات نظافة

محافظ الدقهلية يتابع أعمال النظافة وحالة الإشغالات بالمنصورة

بالصور

سهر الصايع وأشرف زكي الأبرز.. نجوم الفن يشاركون عايدة فهمي فرحتها بزفاف نجلها

سهر الصايغ
سهر الصايغ
سهر الصايغ

9 آلاف دولار مكافأة شراء سيارة كهربائية في هذه المدن

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

سيارة MG الكهربائية تعرض عائلة كاملة لحادث مميت بسبب عيب تصنيع

MG
MG
MG

فيديو

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد