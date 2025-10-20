إنتاج سيارات قوية.. تعرف على تاريخ شركة رام في صناعة السيارات

شركة رام هي علامة تجارية أمريكية متخصصة في إنتاج السيارات البيك أب والسيارات التجارية، وتعد جزءا من مجموعة ستيلانتس العالمية للسيارات، وفي عام 2009 انفصلت علامة رام عن شركة دودج لتصبح علامة تجارية مستقلة، وتركز بشكل كامل على إنتاج السيارات القوية.

أهم مراحل في حياة شركة رام لصناعة السيارات

إصدارات شركة رام

تقدم رام مجموعة متنوعة من السيارات التي تلبي احتياجات مختلفة من الاستخدام اليومي إلى الأعمال الشاقة ومن ضمن تلك السيارات، رام 1500 وهي سيارة بيك أب كاملة الحجم توفر مزيج من القوة والفخامة، مع مقصورة داخلية مريحة وتقنيات متطورة، ويتوفر منها عدة فئات، منها، رام 1500 كلاسيك والتي تعتمد على تصميم الجيل السابق، وتعتبر خيار اقتصادي مميز.

أهم مراحل في حياة شركة رام لصناعة السيارات

ورام 1500 ريف وهي سيارة بيك أب كهربائية بالكامل، ومن المتوقع طرحها في عام 2026، و رام 1500 آر إتش أو وهي عبارة عن إصدار عالي الأداء من طراز 1500.

وتنتج أيضا رام 2500 وهي سيارة للخدمة الشاقة، وتتميز بقدرتها على السحب والحمل، وتستخدم عادة محرك ديزل تيربو من نوع "Cummins"، ورام 3500 الأقوى في سلسلة سيارات رام للخدمة الشاقة، مصممة لأثقل المهام.

أهم مراحل في حياة شركة رام لصناعة السيارات

ورام شاسيه كاب وهي سيارة مخصصة للأعمال التجارية، وتتيح تعديل الجزء الخلفي منها لتناسب مهام محددة.

سيارات رام التجارية

بالإضافة إلى شاحنات البيك أب، تنتج رام مجموعة من السيارات التجارية تحت اسم "بروماستر"، ومنها، رام بروماستر فان التجارية كبيرة الحجم، وتستخدم عادة للتسليم والنقل، وسيارة رام بروماستر إي في وهي نسخة كهربائية من البروماستر.

تاريخ شركة رام في صناعة السيارات

منذ عام 1981 حتي عام 2009 كانت سيارات رام جزءا من شركة دودج وكانت تنتج تحت اسم "دودج رام"، وفي عام 2009 انفصلت رام عن دودج لتصبح علامة تجارية مستقلة، وفي عام 2021 أصبحت رام جزء من مجموعة ستيلانتس، بعد اندماج شركة فيات كرايسلر مع مجموعة بي إس إيه.

أهم مراحل في حياة شركة رام لصناعة السيارات

وجدير بالذكر ان شركة رام مستمرة في إنتاج السيارات البيك أب، وتعد اليوم واحدة من العلامات التجارية التابعة لمجموعة ستيلانتيس، وهي معروفة بقوتها وكفاءتها وقدرتها على السحب والتحميل.