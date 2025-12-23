قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار عاجل من المحكمة في طعن نادي الزمالك على قرار سحب أرض أكتوبر
سموتريتش: نتنياهو وجه بتوسيع “شرعنة” الاستيطان في الضفة الغربية
خدمات طب الأسرة المتكاملة بـ5 جنيهات فقط.. طفرة في خدمات الـتأمين الصحي الشامل
جراحة دقيقة لاستئصال "كيس سحائي" وإصلاح عيوب خلقية معقدة لرضيع بأسيوط
الذهب في الصاعد.. رسالة عاجلة من الشعبة للمقبلين على الزواج
صحة غزة: إرتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 70,942 شهيدا
البرلمان التركي يوافق على تمديد مهمة الجيش في ليبيا لمدة عامين
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن حسام حسن
5 قتلى في تحطم طائرة تابعة للبحرية المكسيكية قبالة سواحل أمريكية
المخرج حسام حامد: «كارثة طبيعية» مغامرة واقعية.. وارتجال محمد سلام دفعنا لإعادة تصوير مشهد أكثر من مرة|حوار
حقيقة نقل الكينج محمد منير للمستشفى بعد وعكة صحية
العد التنازلي بدأ.. موعد رد شهادات الـ27% من البنك الأهلي وبنك مصر رسميًا
محافظات

تعديل جدول الامتحانات لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالقليوبية

جدول الامتحانات
جدول الامتحانات
إبراهيم الهواري

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، تعديل جدول الامتحانات لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي  وذلك فى إطار توفبر سبل الراحة للطلاب.


وقالت المديرية ان الإمتحان يبدا يوم 10 يناير المقبل حيث يؤدى الطلاب امتحان اللغة العربية فى أول أيام الإمتحانات حيث تم الإنتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحان. 


من ناحية اخرى أعلن  الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، عن حصول كلية الهندسة بشبرا علي على جائزة الإبداع والتميّز وذلك خلال مشاركتها في معرض النقل الذكي والتنقل الكهربائي (EVs 2025)، والذي أُقيم برعاية النقابة العامة للمهندسين، تقديرًا لجهودهم وإنجازاتهم الملموسة في مجال المركبات الكهربائية.
وجاءت المشاركة بحضور الدكتور محمد سعيد عبدالغفار عميد كلية الهندسة بشبرا، و الدكتور محمد أحمد إبراهيم رئيس قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة بشبرا، في جلسة حوارية بعنوان: «التميّز في ربط التعليم الأكاديمي بالصناعة – كلية الهندسة بشبرا، جامعة بنها».
وتناولت الجلسة دور الجامعة في دعم الابتكار والمشروعات الطلابية، وتعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي في مجالات النقل المستدام والتكنولوجيا الحديثة.
ويذكر أن الدكتور محمد سعيد عبد الغفار استعرض خلال الجلسة استراتيجية كلية الهندسة بشبرا في دعم الابتكار وريادة الأعمال، والتي تستهدف تمكين الفرق الطلابية من تحويل أفكارهم إلى مشروعات تطبيقية قابلة للتنفيذ والمنافسة محليًا ودوليًا، بما يسهم في ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية المستدامة.
كما استعرض الدكتور محمد أحمد إبراهيم، رئيس قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة بشبرا والمشرف على فريق السيارات الكهربائية بكلية الهندسة بشبرا (Shoubra Racing Team)، عددًا من النماذج المتميزة للفرق الطلابية، مؤكدًا أنها تمثل إحدى الركائز الأساسية في منظومة الابتكار، وتسهم بفاعلية في تقديم حلول هندسية مبتكرة تلبي احتياجات الصناعة.
كما شهدت الفعالية مشاركة لافتة لفريق السيارات الكهربائية بكلية الهندسة بشبرا (Shoubra Racing Team)، الذي استعرض تجربته في تصميم وتصنيع السيارات الكهربائية، ودور الفرق الطلابية في تنمية المهارات العملية وتأهيل الكوادر الهندسية لسوق العمل، بما يعكس رؤية الجامعة في دعم الإبداع والتميّز الطلابي.

القليوبية امتحانات محافظة القليوبية مديرية التربية والتعليم جدول الإمتحانات

