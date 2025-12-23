محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي اليوم بديوان عام المحافظة

يعقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، اللقاء الجماهيري الأسبوعي بديوان عام المحافظة، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، في إطار حرص المحافظة على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم.

ويضم اللقاء مواطني مدن بنها، وكفر شكر، وطوخ، وقها، حيث يتم بحث المشكلات المطروحة والعمل على إيجاد حلول فورية لها، في إطار من الشفافية والتفاعل المباشر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.



ودعت محافظة القليوبية المواطنين الراغبين في عرض مشكلاتهم إلى الحضور في الموعد المحدد، مع الالتزام بالإجراءات المنظمة للقاء.