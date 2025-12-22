ضبط 16 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية.. صور

شنت مباحث التموين بمحافظة القليوبية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري حملة مسائية مكثفة على أماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن.

وأسفرت الحملة عن ضبط 16 طن هياكل ومفروم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بمنطقة مساكن أبو زعبل – مركز الخانكة.

وجاءت الحملة من خلال لجنة مشتركة ضمت مباحث التموين بالقليوبية ومديرية الطب البيطري، برئاسة الدكتور هاني شمس الدين وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، وبمشاركة الدكتور محمد رفعت رئيس قسم تفتيش اللحوم.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على المضبوطات، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من قرارات.

وتؤكد محافظة القليوبية استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وجودة الغذاء.