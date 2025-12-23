محافظ الوادي الجديد يتابع التجهيزات النهائية بالمركز التكنولوجي

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أعمال التجهيزات النهائية بمقر المركز التكنولوجي الجديد بديوان عام المحافظة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندس محمود فكري مدير المركز.

وأكد المحافظ على سرعة الانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة؛ استعدادًا للتشغيل التجريبي والافتتاح الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، و تقديم كافة الخدمات الجماهيرية الخاصة بمنظومة عمل الديوان العام من خلال الشباك الواحد، وتيسير الإجراءات وإنهائها بكفاءة و سرعة وصورة لائقة لراحة المواطنين.