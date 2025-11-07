قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس تدين انضمام كازاخستان إلى "الاتفاق الإبراهيمي" وتصفه بتبييض لجرائم الاحتلال
موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد التعادل مع فنزويلا في كأس العالم
بعد خسارة الكرة الذهبية.. هل تمنح فيفا جائزة "ذا بيست" لـ محمد صلاح؟
منتخب مصربـ 10 لاعبين يتعادل مع فنزويلا في كأس العالم تحت 17 سنة
الفراعنة في الصدارة .. ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد التعادل مع فنزويلا في كأس العالم
تبدأ من 100 جنيه.. رابط حجز تذاكر المتحف المصري الكبير 2025
عامل دوشة.. القبض على قائد دراجة نارية في الغربية
إقبال متزايد وتنظيم متميز داخل 3 مقار انتخابية بالعراق لتسهيل تصويت الجالية
قصر حجز تذاكر زيارة المتحف الكبير غداً على الموقع الإلكتروني | تفاصيل
تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
شوقي علام: الخلع حمى المرأة من الضرر والظلم.. والقانون ليس بعيدا عن روح الشريعة
تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم سيارة إسماعيل الليثي في أسيوط.. صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

رغم صعوبة الجو.. المصريين في روسيا يشاركون بأصواتهم في انتخابات النواب

التصويت في الانتخابات
التصويت في الانتخابات
محمد البدوي

أكد حسين مشيك مراسل قناة إكسترا نيوز في موسكو، أن السفارة المصرية بالعاصمة الروسية فتحت أبوابها في تمام التاسعة صباحًا بتوقيت موسكو أمام الناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025، موضحًا أن السفير المصري وأعضاء السفارة شاركوا في التصويت منذ اللحظات الأولى.

 زيادة أعداد الناخبين

وأشار خلال رسالة على الهواء، إلى أن الإقبال ما زال ملحوظًا رغم برودة الطقس وكون اليوم يوم عمل رسمي في روسيا، متوقعًا زيادة أعداد الناخبين خلال ساعات المساء، مضيفا أن عددًا من الناخبين المصريين الذين أدلوا بأصواتهم في الصباح أكدوا حرصهم على المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني، معتبرين أن تصويتهم هو مشاركة حقيقية في صناعة مستقبل بلدهم، رغم إقامتهم بالخارج لأسباب تتعلق بالدراسة أو العمل.

وأوضح أن المصريين في روسيا ينظرون إلى العملية الانتخابية كفرصة للتعبير عن انتمائهم ودعمهم لمسار التنمية والديمقراطية في مصر، مشيرا إلى أن عدد الجالية المصرية في روسيا يتجاوز 7 آلاف مواطن يحق لهم التصويت، موزعين على عدد من المدن الروسية، لافتًا إلى أن عملية التنقل إلى موسكو تستغرق ساعات طويلة نظرًا لاتساع مساحة البلاد.

وأكد أن السفارة المصرية هي الجهة الوحيدة التي تضم صندوق اقتراع، وقد اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل مشاركة الناخبين وضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة رغم التحديات الجغرافية والمناخية.

السفارة المصرية مجلس النواب انتخابات مجلس النواب مجلس النواب 2025 الطقس الناخبين المصريين

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

إسماعيل الليثي

تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

إصابة الفنان إسماعيل الليثي

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور

محمد رمضان و والده

موعد ومكان جنازة والد محمد رمضان

فعاليات ثقافية وفنية

عن "ذاكرة عمارة وعمران القاهرة" د. سهير حواس في استضافة صالون نفرتيتي الثقافي

فتاوى

فتاوى| كيف تحصد ثواب قيام الليل في دقيقة؟ لا تترك هاتين الآيتين ليلا.. ماذا يحدث في قبر الميت بعد الدفن؟ خطيب المسجد النبوي يحذر العاصين.. سورة الكهف.. اعرف سبب قراءتها يوم الجمعة

صورة أرشيفية

29.7 مليار دولار لتنمية الساحل الشمالي.. شراكة مصرية قطرية عملاقة لتحويل علم الروم إلى وجهة سياحية عالمية

بالصور

علامات تستدعي توقف النساء عن تناول القهوة

علامات تنذركِ بضرورة التوقف عن شرب القهوة
نشرة المرأة والمنوعات | صيدلية طبيعية تقاوم أمراض الخريف والشتاء.. أعراض مبكرة تدل علي الإصابة بسرطان الجلد

أخبار السيارات| أبواب تسلا تثير ذعر العالم.. واستدعاء مليون سيارة تويوتا

تويوتا هايلوكس الجديدة تكشف عن وجهها قبل إطلاقها عالميًا الأسبوع المقبل

فيديو

تحديز من عاصفه شمسيه

تحذير من صاعقة الشمس.. عاصفة جيومغناطيسية G3 تضرب الأرض خلال ساعات

إنجى عبدالله

لم يعد ينفع سوى الدعاء.. تدهور الحالة الصحية لـ إنجي عبد الله بعد إصابتها بورم جذع المخ

وفاة والد محمد رمضان

انهيار شقيقة محمد رمضان بعد دفن والده.. والعزاء الأحد بمسجد الشرطة

سيارة محمد رمضان

بدون نمر و لا لوحة .. سيارة محمد رمضان تخطف الأنظار في جنازة والده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

