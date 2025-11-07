رغم صعوبة الجو.. المصريين في روسيا يشاركون بأصواتهم في انتخابات النواب

أكد حسين مشيك مراسل قناة إكسترا نيوز في موسكو، أن السفارة المصرية بالعاصمة الروسية فتحت أبوابها في تمام التاسعة صباحًا بتوقيت موسكو أمام الناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025، موضحًا أن السفير المصري وأعضاء السفارة شاركوا في التصويت منذ اللحظات الأولى.

زيادة أعداد الناخبين

وأشار خلال رسالة على الهواء، إلى أن الإقبال ما زال ملحوظًا رغم برودة الطقس وكون اليوم يوم عمل رسمي في روسيا، متوقعًا زيادة أعداد الناخبين خلال ساعات المساء، مضيفا أن عددًا من الناخبين المصريين الذين أدلوا بأصواتهم في الصباح أكدوا حرصهم على المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني، معتبرين أن تصويتهم هو مشاركة حقيقية في صناعة مستقبل بلدهم، رغم إقامتهم بالخارج لأسباب تتعلق بالدراسة أو العمل.

وأوضح أن المصريين في روسيا ينظرون إلى العملية الانتخابية كفرصة للتعبير عن انتمائهم ودعمهم لمسار التنمية والديمقراطية في مصر، مشيرا إلى أن عدد الجالية المصرية في روسيا يتجاوز 7 آلاف مواطن يحق لهم التصويت، موزعين على عدد من المدن الروسية، لافتًا إلى أن عملية التنقل إلى موسكو تستغرق ساعات طويلة نظرًا لاتساع مساحة البلاد.

وأكد أن السفارة المصرية هي الجهة الوحيدة التي تضم صندوق اقتراع، وقد اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل مشاركة الناخبين وضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة رغم التحديات الجغرافية والمناخية.