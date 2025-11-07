انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو للفترة 2025 - 2029

فازت مصر بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو خلال الانتخابات التي عقدت بالمؤتمر العام للمنظمة اليوم الجمعة بمدينة سمرقند في أوزبكستان للفترة 2025 - 2029 .



وذكرت وزارة الخارجية أن فوز مصر بعضوية المجلس التنفيذي لفترة قادمة في تجديد لعضويتها الحالية بالمجلس، يؤكد تقدير المجتمع الدولي العميق لإسهامات مصر التاريخية والحضارية في مجالات الثقافة والعلم والتعليم، ودورها الفاعل في منظمة اليونسكو، لحماية التراث والحضارة الإنسانية، حيث تساهم مصر بفاعلية في دفع قضايا المنطقتين العربية والأفريقية ودول الجنوب النامية، فضلاً عن دعمها لجهود اليونسكو في مجالات تطوير التعليم، وتشجيع الابتكار العلمي، وحماية التراث الثقافي، وتمكين الشباب.



ويجسد هذا الفوز ضمن سلسلة الإنتصارات التي حققتها مصر في عدد من الانتخابات بالمنظمات الدولية مؤخرا، ثقة المجتمع الدولي في دور وثقل السياسة الخارجية المصرية، وقدراتها الدبلوماسية في المحافل الأممية متعددة الأطراف لتعزيز التعاون وبناء الجسور ونسج التفاهمات تحقيقا للسلام والاستقرار والازدهار.

