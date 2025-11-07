صندوق البحر الأحمر وفيلم العلا يحتفون بـ10 أفلام إبداعية من مختلف الدول

في إطار شراكتهما الإستراتيجية؛ كشف صندوق البحر الأحمر، التابع لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، بالتعاون مع فيلم العُلا، عن المشاريع الفائزة بمنح دعم الأفلام الإبداعية للعام الثالث على التوالي، لدعم وتمكين المواهب السينمائية وتعزيز حضورها على الساحة الإقليمية والعالمية.



تأتي هذه المبادرة المشتركة تأكيدًا على إلتزام الطرفين بدعم صنّاع الأفلام الموهوبين من المملكة والمنطقة، وتوفير منصة تتيح لهم تطوير مشاريعهم السينمائية الطموحة من مرحلة الكتابة والتطوير إلى الإنتاج والعرض. وتشمل المشاريع الفائزة هذا العام مجموعة متنوعة من الأفلام الروائية والوثائقية القصيرة والطويلة من السعودية والعالم العربي وأفريقيا، تعكس جميعها تنوع الرؤى والأساليب الفنية التي تثري المشهد السينمائي العالمي.



أبرزت الأعمال العشرة تنوعًا ديناميكي من الأصوات والثقافات والأساليب السينمائية. مما يؤكد حرص صندوق البحر الأحمر وفيلم العلا في تمكين رحلة صناع الأفلام في تسخير موارد والرؤية والحرية الإبداعية ليتمكنوا من نقل قصصهم إلى الشاشة. وتعكس هذه المشاريع المختارة التطور الفني للمنطقة وتوسع نطاق صناعة السينما في المملكة العربية السعودية كمركز للتعاون الدولي وسرد القصص.



وتستمر هذه الشراكة المميزة بين صندوق البحر الأحمر وفيلم العُلا للعام الثالث، لتؤكد على أهمية تضافر الجهود في دعم المواهب الواعدة، وتعزيز مكانة المملكة كمركز سينمائي إقليمي يصدّر قصصًا ملهمة تعبر الحدود وتصل إلى الجمهور حول العالم.



قائمة الأفلام الفائزة:

* هجرة

المملكة العربية السعودية

المخرجة: شهد أمين

المنتج الرئيسي، محمد الدراجي



* مونتريال

المملكة العربية السعودية، الاردن

المخرج: أمين نايفة

للمنتج: بسام الأسعد



* أبيض

المملكة العربية السعوديةالمخرج: حمزة جمجوم

للمنتج: أبو بكر خان



* يلا، يلا بينا الدليل الرسمي الغير رسمي الغير لكيفي الحياة في العلم المعاصر

المملكة العربية السعودية

المخرج: محمد حماد

للمنتجون: محمد حماد، آمنة أبو رديف



* الوهد

المملكة العربية السعودية

المخرج: فيصل العامر

للمنتج: أحمد فوزي



* تايغرس

العراق، السعودية، فرنسا،ايطاليا، الولايات المتحدة الامريكية

المخرج: حيدر رشيد

للمنتج: حيدر رشيد، دومينيكو بروكاتشي



* صورة

المملكة العربية السعودية

المخرجة: زهرة محمد الضامن

للمنتجون: تقوى علي ناصر، بشاير عقيل



* عسل وجنون

المملكة العربية السعودية

اخراج: أحمد ياسين الدراجي

انتاج: ميثم جبارة



* كلب جائع

العراق ، كندا، المملكة المتحدة، فنسا، الأردن

المخرجة: محمد سلمان

للمنتجون: رولا ناصر، أمجد أبو العلاء



* فريدة: الفتاة التي هزمت داعش

المملكة المتحدة، المغرب

المخرج: حسن نازر



مؤسسة البحر الأحمر السينمائي هي جهة مستقلة غير ربحية تم تأسيسها لتحويل المملكة العربية السعودية والعالم العربي إلى مركز عالمي لصناعة الأفلام، وتأتي تحت مظلتها عدة أقسام شاملة لجميع جوانب الصناعة السينمائية تساهم معًا في تشكيل هيكلها وبناء كيانها.



تلعب مؤسسة البحر الأحمر السينمائي دوراً محورياً في رعاية الجيل الجديد من صُنّاع الأفلام، كما أنها تعمل على بناء صناعة أفلام مستدامة في المملكة العربية السعودية وإفريقيا وآسيا.

