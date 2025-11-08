بنداري: بدأنا التوعية من المدارس ووصلنا للجاليات بالخارج لضمان انتخابات نزيهة

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة اتخذت نهجًا واضحًا في التوعية والتثقيف الانتخابي، موضحًا أن هذا الجهد بدأ منذ عام 2024 عبر النزول إلى المدارس، والتواصل مع الجاليات المصرية بالخارج من خلال وزارة الخارجية والسفير نبيل الحبشي، نائب وزير الخارجية والمختص بشؤون المصريين بالخارج.

وأشار بنداري، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، إلى أن الهيئة تواصلت كذلك مع الأحزاب السياسية، خاصة تلك المعنية بالشباب والرياضة، مؤكدًا: «قمنا بعمل ندوة مع الشباب والرياضة، وهذا يأتي نتيجة حرصنا على أن نطلع المواطن على حقوقه، ونطمّنه من خلال الضمانات التي تقدمها الهيئة الوطنية للانتخابات».

وأضاف المستشار أحمد بنداري أن الهيئة تعمل على تعزيز الثقة في العملية الانتخابية من خلال تشكيلها القضائي الذي يضمن النزاهة والشفافية، وإدارة العملية الانتخابية باحترافية عالية، مشددًا على أن تلك الجهود أدت إلى تزايد مشاركة المصريين ونزولهم إلى الانتخابات، لأن «فعلاً مصر تستحق».