مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج: نثمن وعي أبناء الجاليات

قال بهجت العبيدي، مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج، إن أبناء الجالية المصرية في النمسا واحدة من الجاليات المتفاعلة بقوة مع كافة الاستحقاقات الدستورية والأحداث التي تحدث داخل مصر.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن الجالية المصرية بالنمسا تسعى دائما إلى إثبات ذاتها وإرسال رسائل واضحة للعالم بأنها تساند الدولة المصرية ومرتبطة بدولتها وقيادتها السياسية.

واسترسل: اليوم الأول من الانتخابات بالنمسا كان جيدا للغاية، وكان هناك حرص كبير من المصريين في المشاركة بالانتخابات البرلمانية، واليوم ستكون المشاركة أكبر وأكثر.

وفي سياق متصل..أكد المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في تصريحات خاصة لقناة إكسترا نيوز، أن عملية التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 في الدول العربية تشهد إقبالًا كثيفًا من الجاليات المصرية بالخارج.