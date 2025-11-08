قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التخطيط:حققنا تطورًا كبيرًا في مؤشرات النمو ومستمرون في الإصلاح
المنيسي: أحمد عبدالرؤوف لو فاز بالسوبر المصري هايكمل مع الزمالك
فاطمة غانم تضمن أول ميدالية لمصر في ألعاب التضامن الإسلامي
تايوان تتعقب 18 طائرة عسكرية صينية و8 سفن
الأرصاد: طقس خريفي معتدل وفرص ضعيفة لسقوط الأمطار واستقرار حتى الثلاثاء
محلل سياسي: مبادرة مصر لإعادة إعمار غزة تحظى بتأييد عربي ودولي واسع
بنداري: مصر تستحق .. بدأنا التوعية من المدارس ووصلنا للجاليات بالخارج
رفعتوا راسي قدام تاليه.. تامر حسني يوجه رسالة لجمهوره بفرنسا
الشكاوي الحكومية تتدخل لحل استغاثات المواطنين في الصحة والإسكان والحماية الاجتماعية
اليوم .. النطق بالحكم على قاتـ.لة أطفال دلجا الستة وزوجها بعد استطلاع رأى المفتى
إقبال كثيف من المصريين بالسعودية للتصويت في انتخابات مجلس النواب
سفير مصر بالسعودية: محافظات الصعيد تتصدر المشاركة في تصويت المصريين بالخارج
مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج: نثمن وعي أبناء الجاليات

بهجت العبيدي، مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج
بهجت العبيدي، مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج
إسراء صبري

قال بهجت العبيدي، مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج، إن أبناء الجالية المصرية في النمسا واحدة من الجاليات المتفاعلة بقوة مع كافة الاستحقاقات الدستورية والأحداث التي تحدث داخل مصر.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن الجالية المصرية بالنمسا تسعى دائما إلى إثبات ذاتها وإرسال رسائل واضحة للعالم بأنها تساند الدولة المصرية ومرتبطة بدولتها وقيادتها السياسية.

واسترسل: اليوم الأول من الانتخابات بالنمسا كان جيدا للغاية، وكان هناك حرص كبير من المصريين في المشاركة بالانتخابات البرلمانية، واليوم ستكون المشاركة أكبر وأكثر.

وفي سياق متصل..أكد المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في تصريحات خاصة لقناة إكسترا نيوز، أن عملية التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 في الدول العربية تشهد إقبالًا كثيفًا من الجاليات المصرية بالخارج.

