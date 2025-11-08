محمد أبو عوض: الجلابية البلدي تزين مشهد انتخابات النواب للمصريين بالخارج

كشف الصحفي محمد أبو عوض أن المصريين في الخارج يعيشون أجواء عرس انتخابي حافل خلال مشاركتهم في انتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أن السفارات والقنصليات المصرية شهدت مشاهد مبهجة تعكس وعي وانتماء أبناء الجاليات المصرية بعد ثورة 30 يونيو.

وأوضح أبو عوض، خلال لقائه مع الإعلاميين محمد الجوهري وحياة قطوف في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن المصريين بالخارج أصبح لديهم وعي سياسي كبير وحرص واضح على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية دعماً لمسيرة الدولة المصرية.

الجلابية والزي الشعبي يرمزان للهوية والانتماء

وأشار الصحفي إلى أن مشهد المصريين أمام السفارات والقنصليات اتسم بالطابع الشعبي والتراثي، حيث حرص العديد من المشاركين على ارتداء الجلابية البلدي، فيما ظهرت السيدات بالزي الشعبي المصري المعروف، في مشهد يعكس الاعتزاز بالهوية والانتماء للوطن رغم البعد الجغرافي.

جهود الدولة في رفع الوعي السياسي

وأكد أبو عوض أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لزيادة وعي المصريين بالخارج، من خلال وزارة الخارجية والسفارات، التي تعمل على تسهيل إجراءات المشاركة وتوفير المعلومات اللازمة عن العملية الانتخابية.

وأضاف أن هذا الجهد المتواصل ساهم في تعزيز روح المشاركة الوطنية لدى الجاليات المصرية في الخارج، مشيرًا إلى أن مشاركة المصريين في انتخابات النواب جاءت أكبر من انتخابات الشيوخ الماضية، ما يعكس ارتفاع مستوى الوعي والمسئولية لدى المواطنين بالخارج.