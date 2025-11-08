قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأهل فريدة عثمان وعبدالرحمن سامح لنصف نهائي التضامن الإسلامي
التخطيط:حققنا تطورًا كبيرًا في مؤشرات النمو ومستمرون في الإصلاح
المنيسي: أحمد عبدالرؤوف لو فاز بالسوبر المصري هايكمل مع الزمالك
فاطمة غانم تضمن أول ميدالية لمصر في ألعاب التضامن الإسلامي
تايوان تتعقب 18 طائرة عسكرية صينية و8 سفن
الأرصاد: طقس خريفي معتدل وفرص ضعيفة لسقوط الأمطار واستقرار حتى الثلاثاء
محلل سياسي: مبادرة مصر لإعادة إعمار غزة تحظى بتأييد عربي ودولي واسع
بنداري: مصر تستحق .. بدأنا التوعية من المدارس ووصلنا للجاليات بالخارج
رفعتوا راسي قدام تاليه.. تامر حسني يوجه رسالة لجمهوره بفرنسا
الشكاوي الحكومية تتدخل لحل استغاثات المواطنين في الصحة والإسكان والحماية الاجتماعية
اليوم .. النطق بالحكم على قاتـ.لة أطفال دلجا الستة وزوجها بعد استطلاع رأى المفتى
إقبال كثيف من المصريين بالسعودية للتصويت في انتخابات مجلس النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد أبو عوض: الجلابية البلدي تزين مشهد انتخابات النواب للمصريين بالخارج

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

كشف الصحفي محمد أبو عوض أن المصريين في الخارج يعيشون أجواء عرس انتخابي حافل خلال مشاركتهم في انتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أن السفارات والقنصليات المصرية شهدت مشاهد مبهجة تعكس وعي وانتماء أبناء الجاليات المصرية بعد ثورة 30 يونيو.

وأوضح أبو عوض، خلال لقائه مع الإعلاميين محمد الجوهري وحياة قطوف في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن المصريين بالخارج أصبح لديهم وعي سياسي كبير وحرص واضح على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية دعماً لمسيرة الدولة المصرية.

الجلابية والزي الشعبي يرمزان للهوية والانتماء

وأشار الصحفي إلى أن مشهد المصريين أمام السفارات والقنصليات اتسم بالطابع الشعبي والتراثي، حيث حرص العديد من المشاركين على ارتداء الجلابية البلدي، فيما ظهرت السيدات بالزي الشعبي المصري المعروف، في مشهد يعكس الاعتزاز بالهوية والانتماء للوطن رغم البعد الجغرافي.

جهود الدولة في رفع الوعي السياسي

وأكد أبو عوض أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لزيادة وعي المصريين بالخارج، من خلال وزارة الخارجية والسفارات، التي تعمل على تسهيل إجراءات المشاركة وتوفير المعلومات اللازمة عن العملية الانتخابية.

وأضاف أن هذا الجهد المتواصل ساهم في تعزيز روح المشاركة الوطنية لدى الجاليات المصرية في الخارج، مشيرًا إلى أن مشاركة المصريين في انتخابات النواب جاءت أكبر من انتخابات الشيوخ الماضية، ما يعكس ارتفاع مستوى الوعي والمسئولية لدى المواطنين بالخارج.

محمد أبو عوض المصريين في الخارج السفارات والقنصليات المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

عمرو أديب

استثمارات بالمليارات .. عمرو أديب: ليه العالم واقف وراء أحمد الشرع ؟

خوان الفينا

صدمة لجماهير الزمالك قبل لقاء السوبر المصري .. ما الجديد؟

اسماعيل الليثي

فاقد للوعي.. أحدث صور لـ إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة| شاهد

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

الأهلي والزمالك

المعلقون على مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025

إسماعيل الليثي

على الأجهزة.. صفحة إسماعيل الليثي تطلب الدعاء له بعد تدهور حالته

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برسالة غامضة حول تشويه سمعة المرأة

ترشيحاتنا

فيلم قفلة

مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية للبانوراما المصرية خارج المسابقة

مروة نصر

مروة نصر تشارك عائلتها فى كليب "روحي".. فيديو

محمود الليثي

بعد دعم النقابة لإسماعيل الليثي .. محمود الليثي يوجه رسالة لمصطفى كامل

بالصور

سيارة رينو الجديدة الذكية تتسع لمطبخ وسرير في شاحنة واحدة

رينو
رينو
رينو

127 ألف سيارة تويوتا ولكزس V6 جديدة معرضة لخطر التدمير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا
تويوتا
تويوتا

قاعدة تغيير زيت السيارة بعد 3000 ميل "خدعة".. إليك السبب

تغيير الزيت
تغيير الزيت
تغيير الزيت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد