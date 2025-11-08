وعي وطني راسخ.. مختار غباشي: المصريون بالخارج يشاركون في رسم مستقبل مصر

أكد الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن المشاركة الكبيرة للمصريين في الخارج في الانتخابات البرلمانية الجارية تعبّر عن وعي وطني عميق وحرص حقيقي على المساهمة في صياغة مستقبل الوطن.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمد الجوهري وسارة مجدي في برنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أن المقار الدبلوماسية المصرية حول العالم شهدت إقبالًا واسعًا من الناخبين الذين رفعوا أعلام مصر في مشهد وطني يعكس الانتماء والولاء للوطن الأم.

المصريون في الخارج.. دعم وارتباط دائم بالوطن

وأشار غباشي إلى أن المصريين بالخارج كانوا دائمًا ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني ونقل صورة مشرفة عن مصر، مشددًا على أن مشاركتهم في الانتخابات تجسّد إيمانهم بحقهم الدستوري في اختيار ممثليهم داخل مجلس نيابي قادر على مساءلة الحكومة والتعبير عن هموم المواطنين.

وأضاف أن المرحلة الأولى من التصويت، التي بدأت أمس وتستمر حتى اليوم، تعكس مدى ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، مثمنًا جهود الدبلوماسية المصرية في ربط الأجيال الثانية والثالثة من المصريين في الخارج بجذورهم الوطنية.

تسهيل الإجراءات وتعزيز التواصل

وشدد نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية على ضرورة تسهيل الإجراءات أمام الناخبين بالخارج من خلال السفارات والقنصليات المصرية، وتقديم الدعم اللازم لهم في استخراج الأوراق الرسمية والتعامل مع أي مشكلات تواجههم، مؤكدًا أن هذا التواصل المستمر يعزز شعور المصريين بوجود ظهير قوي من الدولة.