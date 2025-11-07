قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب سمسرة بيع شقة .. مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالشرابية
حقك عليا .. أول رد من روبي بعد الزج باسمها في خلافات أسرية
الهلال يكتسح النجمة برباعية في الدوري السعودي
مؤسسة أبو العينين الخيرية.. 40 عاما من العمل الجاد في دعم الثقافة والمجتمع
الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقات التموين 2025
هوندا S2000 تتحول إلى كوبيه خارقة.. بإطلالة الـ سوبر كار
حمدي الوزير: خُفت من نفسي في المغتصبون لهذا السبب
قلبه توقف وكسر بالجمجمة.. صديق إسماعيل الليثي يعلن مفاجأة عن حالته الصحية
بعد تريند الجلابية.. سمر فودة تعتذر: أنا فلاحة وفخورة بأهلي ومكنش قصدى
الخزانة الأمريكية تزيل اسم الرئيس السوري أحمد الشرع من قائمة العقوبات
رئيس الاتحاد الدولي للرماية: الرئيس السيسي صاحب رؤية ملهمة جعلت العاصمة الإدارية نموذجًا عالميًا
تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري
توك شو

الوطنية للانتخابات: رصدنا تواجد 8 مرشحين بالصعيد في الكويت لمتابعة عملية التصويت

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

شهد اليوم الأول من تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب 2025 سيرًا إيجابيًا وفقًا لتصريحات المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا على التنظيم الجيد والالتزام الكامل من جميع الأطراف لضمان حقوق الناخبين.

8 مرشحين يتابعون العملية الانتخابية عن قرب

أوضح بنداري خلال برنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى أن 8 مرشحين من دوائر الصعيد، أغلبهم من محافظتي سوهاج وأسيوط، سافروا إلى الكويت شخصيًا لمتابعة العملية الانتخابية خارج المقار الانتخابية، مع التأكيد على عدم توجيه الناخبين خلال التصويت. كما قام هؤلاء المرشحون بإرسال مناديب عنهم لمتابعة سير العملية من داخل السفارات والقنصليات، ما يعكس الوعي الانتخابي المتزايد بين المرشحين والمواطنين على حد سواء.

وأشار إلى أن هؤلاء المرشحين هم من المستقلين، وأن هذه الخطوة تنم عن حرصهم على متابعة سير العملية الانتخابية والاطمئنان على حقوق المواطنين في ممارسة التصويت بحرية كاملة.

توقع كثافة تصويتية عالية في دول الخليج

توقع بنداري أن تشهد دول الخليج، ولا سيما الكويت والسعودية والإمارات، كثافة تصويتية مرتفعة بسبب التواجد الكبير لأبناء محافظات الصعيد هناك، الذين يشكلون كتلة تصويتية مؤثرة في الانتخابات البرلمانية. وأكد أن هذه المشاركة تعكس أهمية حشد الأنصار والدور الكبير للقبائل والمجتمعات المحلية في العملية الديمقراطية.

الهيئة الوطنية للانتخابات تضمن الحياد التام

شدد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات على أن الهيئة تقف على الحياد الكامل تجاه جميع المرشحين، وتحرص على إدارة العملية الانتخابية بأعلى معايير الشفافية والحيادية، بما يليق بمصر على المستوى الدولي.

وأضاف أن دول العالم تشيد بإدارة مصر للانتخابات في جميع الاستحقاقات، مؤكدًا على المستوى التنظيمي الرفيع لهذه العملية.

انطلاق التصويت في 139 سفارة وقنصلية حول العالم

بدأت بالفعل أعمال التصويت لانتخابات مجلس النواب 2025 في المرحلة الأولى، حيث فتحت 139 سفارة وقنصلية مصرية في 117 دولة أبوابها أمام الناخبين، يومي الجمعة والسبت، لإتاحة الفرصة لكل المصريين المقيمين بالخارج للمشاركة في العملية الديمقراطية.

 وأكد بنداري أن جميع السفارات والقنصليات مجهزة لتقديم تجربة سلسة وآمنة للناخبين، مع توفير كل المعلومات الضرورية لتسهيل ممارسة حقهم السياسي.

تصويت المصريين بالخارج انتخابات مجلس النواب 2025 متابعة العملية الانتخابية

