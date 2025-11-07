الوطنية للانتخابات: رصدنا تواجد 8 مرشحين بالصعيد في الكويت لمتابعة عملية التصويت

شهد اليوم الأول من تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب 2025 سيرًا إيجابيًا وفقًا لتصريحات المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا على التنظيم الجيد والالتزام الكامل من جميع الأطراف لضمان حقوق الناخبين.

8 مرشحين يتابعون العملية الانتخابية عن قرب

أوضح بنداري خلال برنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى أن 8 مرشحين من دوائر الصعيد، أغلبهم من محافظتي سوهاج وأسيوط، سافروا إلى الكويت شخصيًا لمتابعة العملية الانتخابية خارج المقار الانتخابية، مع التأكيد على عدم توجيه الناخبين خلال التصويت. كما قام هؤلاء المرشحون بإرسال مناديب عنهم لمتابعة سير العملية من داخل السفارات والقنصليات، ما يعكس الوعي الانتخابي المتزايد بين المرشحين والمواطنين على حد سواء.

وأشار إلى أن هؤلاء المرشحين هم من المستقلين، وأن هذه الخطوة تنم عن حرصهم على متابعة سير العملية الانتخابية والاطمئنان على حقوق المواطنين في ممارسة التصويت بحرية كاملة.

توقع كثافة تصويتية عالية في دول الخليج

توقع بنداري أن تشهد دول الخليج، ولا سيما الكويت والسعودية والإمارات، كثافة تصويتية مرتفعة بسبب التواجد الكبير لأبناء محافظات الصعيد هناك، الذين يشكلون كتلة تصويتية مؤثرة في الانتخابات البرلمانية. وأكد أن هذه المشاركة تعكس أهمية حشد الأنصار والدور الكبير للقبائل والمجتمعات المحلية في العملية الديمقراطية.

الهيئة الوطنية للانتخابات تضمن الحياد التام

شدد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات على أن الهيئة تقف على الحياد الكامل تجاه جميع المرشحين، وتحرص على إدارة العملية الانتخابية بأعلى معايير الشفافية والحيادية، بما يليق بمصر على المستوى الدولي.

وأضاف أن دول العالم تشيد بإدارة مصر للانتخابات في جميع الاستحقاقات، مؤكدًا على المستوى التنظيمي الرفيع لهذه العملية.

انطلاق التصويت في 139 سفارة وقنصلية حول العالم

بدأت بالفعل أعمال التصويت لانتخابات مجلس النواب 2025 في المرحلة الأولى، حيث فتحت 139 سفارة وقنصلية مصرية في 117 دولة أبوابها أمام الناخبين، يومي الجمعة والسبت، لإتاحة الفرصة لكل المصريين المقيمين بالخارج للمشاركة في العملية الديمقراطية.

وأكد بنداري أن جميع السفارات والقنصليات مجهزة لتقديم تجربة سلسة وآمنة للناخبين، مع توفير كل المعلومات الضرورية لتسهيل ممارسة حقهم السياسي.