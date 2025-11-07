غرفة عمليات حزب الشعب الجمهوري تتابع تصويت المصريين في الخارج بانتخابات مجلس النواب 2025

بدأت غرفة العمليات المركزية بحزب الشعب الجمهوري أعمالها لمتابعة سير عملية تصويت المصريين في الخارج ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي انطلقت في عدد من الدول بمختلف قارات العالم، وسط أجواء إيجابية ومشاركة فاعلة من أبناء الجاليات المصرية.

ويُشرف على غرفة العمليات المركزية اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، حيث يتابع سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة من مقر الغرفة، من خلال تقارير ميدانية دورية تصله من خلال لجنة المصرين بالخارج، ولجنة العلاقات الخارجية بالحزب.

وأكد اللواء أبوهميلة أن غرفة العمليات تعمل على رصد مجريات التصويت بدقة، وتوثيق كل ما يتعلق بسير العملية الانتخابية في الخارج، مشيراً إلى أن الحزب على تواصل مستمر مع منسقيه لتقديم الدعم اللازم وتذليل أي معوقات قد تواجه الناخبين، بما يسهم في ضمان سهولة المشاركة وشفافية الإجراءات.

وأوضح أن متابعة الحزب لعملية تصويت المصريين بالخارج تأتي في إطار التزامه بدعم المشاركة السياسية الوطنية، وحرصه على مساندة جهود الهيئة الوطنية للانتخابات والبعثات الدبلوماسية المصرية في إدارة العملية الانتخابية بصورة مشرفة تعكس مكانة مصر وريادتها.

وتستمر غرفة العمليات المركزية في أداء مهامها طوال فترة التصويت بالخارج، تمهيداً للانتقال إلى متابعة عملية تصويت المصريين في الداخل خلال الأيام المقبلة.