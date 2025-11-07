انطلقت اليوم في الخارج.. الجدول الزمني لـ انتخابات مجلس النواب 2025

مع انطلاق انتخابات النواب 2025 اليوم في الخارج ، يرغب العديد من المواطنين معرفة الجدول الزمني الكامل لانتخابات النواب، والتي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات في وقت سابق ، نستعرض تفاصيلها في سياق التقرير الآتي، متضمنًا مواعيد الترشح والتصويت وإعلان النتائج.

يأتي ذلك في إطار استعداد الدولة لتنظيم استحقاق ديمقراطي جديد يعكس حرصها على ترسيخ مبادئ المشاركة السياسية وتفعيل دور المؤسسات التشريعية، بما يضمن استمرار مسيرة البناء والتنمية وتعزيز الحياة النيابية في مصر.

المرحلة الأولى



الانتخابات في الخارج: يومي 7 و8 نوفمبر 2025.

الانتخابات في الداخل: يومي 10 و11 نوفمبر 2025.

إعلان النتيجة الرسمية: يوم 18 نوفمبر 2025، وهو اليوم نفسه الذي تستأنف فيه الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة.

الطعون على نتائج المرحلة الأولى



تقدم الطعون خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، على أن يكون آخر موعد لتلقيها 20 نوفمبر، وتفصل المحكمة الإدارية العليا فيها خلال 10 أيام من 21 حتى 30 نوفمبر 2025.

جولة الإعادة للمرحلة الأولى

الصمت الانتخابي: يبدأ يوم 30 نوفمبر.

الانتخابات في الخارج: يومي 1 و2 ديسمبر 2025.

الانتخابات في الداخل: يومي 3 و4 ديسمبر 2025.

إعلان النتيجة النهائية: يوم 11 ديسمبر 2025.

المرحلة الثانية

فترة الدعاية الانتخابية: من 6 نوفمبر حتى 20 نوفمبر 2025.

الانتخابات في الخارج: يومي 21 و22 نوفمبر 2025.

الانتخابات في الداخل: يومي 24 و25 نوفمبر 2025.

إعلان النتيجة الرسمية: يوم 2 ديسمبر 2025. .

الطعون على نتائج المرحلة الثانية

تُقدَّم الطعون خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، بحد أقصى 4 ديسمبر، وتفصل المحكمة الإدارية العليا فيها خلال 10 أيام من 5 حتى 14 ديسمبر 2025.



جولة الإعادة للمرحلة الثانية

الانتخابات في الخارج: يومي 15 و16 ديسمبر 2025.

الانتخابات في الداخل: يومي 17 و 18 ديسمبر 2025.

إعلان النتيجة النهائية: يوم 25 ديسمبر 2025.