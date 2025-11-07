قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار السلع الغذائية بأسواق محافظة الوادي الجديد
تفاصيل قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن الشرع قبيل لقاء ترامب
قمة بنكهة مصرية.. صلاح ومرموش يتصارعان على صدارة البريميرليج
الحكومة البريطانية ترفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع
رد ساخر من خالد الغندور على جمهور الأهلي بشأن ركلات ترجيح بيراميدز
ما هو الصمت الدعائي؟.. هل توجد محظورات للدعاية الانتخابية؟| إنفوجراف
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
القوات المسلحة العراقية: اللقاءات مع الجانب الأمريكي تستهدف تعزيز قدرات وجاهزية قوات الأمن
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 7-11-2025
المشاط: مصر والجزائر يتشاركان في تنمية العلاقات الاقتصادية
وفاة مهندس اثناء اداءه صلاة الفجر وتشييع جثمانه في المنوفية
محمد رمضان يحمل نعش والده خلال تشييع الجنازة من مسجد مصطفى محمود
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

إقبال كثيف على لجان الاقتراع بدبي في انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات النواب 2025 بالخارج
انتخابات النواب 2025 بالخارج
عبد الرحمن سرحان

رصدت غرف العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 بالخارج . 

وشهدت القنصلية المصرية في دبي، صباح اليوم الجمعة، إقبالًا كثيفًا من أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025 للمصريين بالخارج، في أجواء تسودها الروح الوطنية والحماس للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

وتوافد الناخبون منذ الساعات الأولى من فتح اللجان، وسط تنظيم دقيق وتعاون من القنصلية لتيسير عملية التصويت وضمان سيرها بسهولة ويسر، مع توفير كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين من مختلف الأعمار والفئات.

وتسير العملية الانتخابية بشكل منظم وسط إقبال ملحوظ منذ الصباح الباكر.

انتخابات النواب دبي الخارج المصريون بالخارج انتخابات مجلس النواب 2025 العملية الانتخابية

