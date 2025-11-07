إقبال كثيف على لجان الاقتراع بدبي في انتخابات مجلس النواب 2025

رصدت غرف العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 بالخارج .

وشهدت القنصلية المصرية في دبي، صباح اليوم الجمعة، إقبالًا كثيفًا من أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025 للمصريين بالخارج، في أجواء تسودها الروح الوطنية والحماس للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

وتوافد الناخبون منذ الساعات الأولى من فتح اللجان، وسط تنظيم دقيق وتعاون من القنصلية لتيسير عملية التصويت وضمان سيرها بسهولة ويسر، مع توفير كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين من مختلف الأعمار والفئات.

وتسير العملية الانتخابية بشكل منظم وسط إقبال ملحوظ منذ الصباح الباكر.