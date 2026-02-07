الإعدام شنقا لسائق قتل شخصا لخلافات سابقة في شبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب، بالإعدام شنقا لسائق، بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامه لما اقترفه، لاتهامه بقتل شاب عمدا مع سبق الإصرار والترصد، طعنا بسلاح أبيض "مطواة"، إثر خلاف سابق بينهما، وحيازة سلاح أبيض بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية.

قرار الإحالة

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 16013 لسنة 2025 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2622 لسنه 2025 كلى جنوب بنها، أن المتهم "عبد الرحمن إ أ"، 24 سنة، سائق، مقيم شارع الروكي عزبة عثمان قسم أول شبرا الخيمة، لأنه في يوم 2025 / 6 / 1، بدائرة قسم شبرا الخيمة أول، بمحافظة القليوبية، قتل المجنى عليه "أحمد جمال إبراهيم" عمداً مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم المصمم على قتل المجني عليه، وعلى إثر خلاف استرعى بينهما تعدي عليه بالضرب حتى وقع فريسة لمناوشتهم، وما أن ظفر به حتى كال إليه عدة طعنات بسلاح أبيض "مطواة " كان بحوزته، استقر إحداها بفخذه الأيمن فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت لوفاته.



وأشار أمر الإحالة، أن المتهم أحرز سلاح أبيض "مطواة" مما يستخدم في الإعتداء على الأشخاص بغير ترخيص.