الوطنية للانتخابات: تصويت المصريين بالخارج يسير بشكل منتظم.. وإقبال كثيف بالرياض

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن عملية التصويت للمصريين في الخارج داخل السفارات والقنصليات المصرية تجري بشكل منتظم ومستقر، دون رصد أي معوقات تؤثر على سير العملية الانتخابية.

وأوضحت الهيئة خلال المؤتمر الصحفي، الذي نقلته قناة إكسترا نيوز، أن غرف المتابعة تتلقى تقارير دورية من مقار البعثات الدبلوماسية المختلفة لمتابعة سير العملية أولًا بأول، وضمان توفير جميع التسهيلات للمواطنين المصريين بالخارج للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

إقبال كثيف من الجالية المصرية في الرياض

وقال السفير إيهاب أبوسريع، سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية، إن العملية الانتخابية تسير بسلاسة ودون مشاكل، رغم الإقبال الكثيف من أبناء الجالية منذ فتح أبواب التصويت في التاسعة صباحًا.

غلق 16 مقرًا انتخابيًا وفق توقيت الدول

وأوضح المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم غلق التصويت في 16 مقرًا انتخابيًا في عدد من الدول عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت كل دولة، وفق القواعد المنظمة لعملية الاقتراع بالخارج، على أن تستمر العملية في باقي المقار حسب فروق التوقيت بين الدول.

حظر التجوال يؤثر على مواعيد التصويت ببعض الدول

أعلن السفير شريف إسماعيل، سفير مصر في تنزانيا، أن تقييد الحركة في البلاد تسبب في تبكير موعد غلق صناديق التصويت، مع التأكيد أن العملية الانتخابية سارت بشكل منظم وسط حرص الجالية المصرية على المشاركة.

كما أوضح السفير حازم ممدوح، سفير مصر بجنوب السودان، أن البلاد تشهد حظرًا فعليًا على الحركة، ما تسبب في بعض الصعوبات أمام الناخبين للوصول إلى مقر السفارة للإدلاء بأصواتهم.