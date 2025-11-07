قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس تدين انضمام كازاخستان إلى "الاتفاق الإبراهيمي" وتصفه بتبييض لجرائم الاحتلال
موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد التعادل مع فنزويلا في كأس العالم
بعد خسارة الكرة الذهبية.. هل تمنح فيفا جائزة "ذا بيست" لـ محمد صلاح؟
منتخب مصربـ 10 لاعبين يتعادل مع فنزويلا في كأس العالم تحت 17 سنة
الفراعنة في الصدارة .. ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد التعادل مع فنزويلا في كأس العالم
تبدأ من 100 جنيه.. رابط حجز تذاكر المتحف المصري الكبير 2025
عامل دوشة.. القبض على قائد دراجة نارية في الغربية
إقبال متزايد وتنظيم متميز داخل 3 مقار انتخابية بالعراق لتسهيل تصويت الجالية
قصر حجز تذاكر زيارة المتحف الكبير غداً على الموقع الإلكتروني | تفاصيل
تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
شوقي علام: الخلع حمى المرأة من الضرر والظلم.. والقانون ليس بعيدا عن روح الشريعة
تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم سيارة إسماعيل الليثي في أسيوط.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبرز مشاهد الانتخابات اليوم.. صعوبة الجو في روسيا وأعلى مشاركة في الرياض

انتخابات المصريين في الخارج
انتخابات المصريين في الخارج
محمد شحتة

فتحت لجان التصويت أبوابها أمام الناخبين صباح اليوم السبت، لإدلاء المصريين بالخارج بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، في 66 مقر على مستوى 117 دولة حول العالم.

وتستقبل الناخبين المصرين في الخارج 139 لجنة انتخابية فرعية في 117 دولة، يومي 7 و8 نوفمبر الجاري، فيما تقام المرحلة الثانية يومي 21 و22 من الشهر ذاته.

ويتنافس في انتخابات مجلس النواب 2598 مرشحًا بالنظام الفردي، و4 قوائم بنظام القائمة المغلقة، وتكون قائمة واحدة عن دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لهذا النظام.

أعلى نسب تصويت في الرياض

وأكد ياسر هاشم، القنصل المصري بالرياض، أن السفارة والقنصلية المصرية في المملكة العربية السعودية نفذتا استعدادات مكثفة خلال الأسبوعين الماضيين لاستقبال الناخبين المصريين في انتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الدعوات للمشاركة نشرت عبر الصفحات الرسمية للسفارة والقنصلية، وأن الإقبال الكبير يعكس وعي الجالية وروح الانتماء الوطني.

وأشار إلى أن المشهد الانتخابي في السعودية يعكس صورة مشرفة لمصر، حيث شاركت مختلف الفئات من شباب ونساء وعمال ومهنيين في أجواء من الحماس والانضباط، لافتًا إلى أن بعض الأسر اصطحبت أطفالها ليشهدوا هذا الحدث الوطني، مؤكدا أن اللجنة العليا للانتخابات تتابع عن قرب سير العملية، وأن مقر اللجنة في السفارة المصرية بالرياض سجل حتى الآن واحدًا من أعلى معدلات التصويت بين البعثات المصرية في الخارج.

صعوبة الجو في روسيا

وأكد حسين مشيك مراسل قناة إكسترا نيوز في موسكو، أن السفارة المصرية بالعاصمة الروسية فتحت أبوابها في تمام التاسعة صباحًا بتوقيت موسكو أمام الناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025، موضحًا أن السفير المصري وأعضاء السفارة شاركوا في التصويت منذ اللحظات الأولى.

وأشار خلال رسالة على الهواء، إلى أن الإقبال ما زال ملحوظًا رغم برودة الطقس وكون اليوم يوم عمل رسمي في روسيا، متوقعًا زيادة أعداد الناخبين خلال ساعات المساء، مضيفا أن عددًا من الناخبين المصريين الذين أدلوا بأصواتهم في الصباح أكدوا حرصهم على المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني، معتبرين أن تصويتهم هو مشاركة حقيقية في صناعة مستقبل بلدهم، رغم إقامتهم بالخارج لأسباب تتعلق بالدراسة أو العمل.

توافد ملحوظ في كازاخستان

وقالت السفيرة ابتسام رخا حسن، سفيرة مصر في كازاخستان، إن العملية الانتخابية شهدت منذ الصباح توافدًا ملحوظًا من أبناء الجالية المصرية، في مشهد يعكس وعي المصريين في الخارج بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني.

ولفتت خلال حديثها بالمؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن العملية الانتخابية تسير بشكل يسير ومنظم داخل مقر السفارة.

وشددت على وجود تنسيق كامل بين السفارة والهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير التصويت بسهولة ودون أي معوقات.

مقرات جديدة لأول مرة في الهند

أكدت داليا نزيه قنصل مصر بالهند، أن هناك تسهيلات كبيرة تتم للمواطنين من أجل التصويت في انتخابات مجلس النواب، وأنه تم فتح لجان تصويت في إحدى المدن في الهند بدلا من السفر للعاصمة.

وأوضحت أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم، وأن هذه الدائرة تعتبر من الدوائر الجديدة، وأنها تقدم الشكر لوزارة الخارجية على ما يتم من دعم.

انتخابات مجلس النواب التصويت المصريين بالخارج الناخبين المصريين الهند كازاخستان العملية الانتخابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

إسماعيل الليثي

تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

إصابة الفنان إسماعيل الليثي

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور

محمد رمضان و والده

موعد ومكان جنازة والد محمد رمضان

ترشيحاتنا

ارشيفية

تزايد إقبال الناخبين المصريين بموسكو على التصويت في انتخابات مجلس النواب

الوطنية للانتخابات

الوطنية للانتخابات: 5 مقار متبقية لم تفتح أبوابها وفقًا لتوقيت الدول

جانب من الفعاليات

الوطنية للانتخابات: تصويت المصريين بالخارج يسير بشكل منتظم.. وإقبال كثيف بالرياض

بالصور

علامات تستدعي توقف النساء عن تناول القهوة

علامات تنذركِ بضرورة التوقف عن شرب القهوة
علامات تنذركِ بضرورة التوقف عن شرب القهوة
علامات تنذركِ بضرورة التوقف عن شرب القهوة

نشرة المرأة والمنوعات | صيدلية طبيعية تقاوم أمراض الخريف والشتاء.. أعراض مبكرة تدل علي الإصابة بسرطان الجلد

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

أخبار السيارات| أبواب تسلا تثير ذعر العالم.. واستدعاء مليون سيارة تويوتا

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

تويوتا هايلوكس الجديدة تكشف عن وجهها قبل إطلاقها عالميًا الأسبوع المقبل

تويوتا هايلوكس
تويوتا هايلوكس
تويوتا هايلوكس

فيديو

تحديز من عاصفه شمسيه

تحذير من صاعقة الشمس.. عاصفة جيومغناطيسية G3 تضرب الأرض خلال ساعات

إنجى عبدالله

لم يعد ينفع سوى الدعاء.. تدهور الحالة الصحية لـ إنجي عبد الله بعد إصابتها بورم جذع المخ

وفاة والد محمد رمضان

انهيار شقيقة محمد رمضان بعد دفن والده.. والعزاء الأحد بمسجد الشرطة

سيارة محمد رمضان

بدون نمر و لا لوحة .. سيارة محمد رمضان تخطف الأنظار في جنازة والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد