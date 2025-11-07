أبرز مشاهد الانتخابات اليوم.. صعوبة الجو في روسيا وأعلى مشاركة في الرياض

فتحت لجان التصويت أبوابها أمام الناخبين صباح اليوم السبت، لإدلاء المصريين بالخارج بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، في 66 مقر على مستوى 117 دولة حول العالم.

وتستقبل الناخبين المصرين في الخارج 139 لجنة انتخابية فرعية في 117 دولة، يومي 7 و8 نوفمبر الجاري، فيما تقام المرحلة الثانية يومي 21 و22 من الشهر ذاته.

ويتنافس في انتخابات مجلس النواب 2598 مرشحًا بالنظام الفردي، و4 قوائم بنظام القائمة المغلقة، وتكون قائمة واحدة عن دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لهذا النظام.

أعلى نسب تصويت في الرياض

وأكد ياسر هاشم، القنصل المصري بالرياض، أن السفارة والقنصلية المصرية في المملكة العربية السعودية نفذتا استعدادات مكثفة خلال الأسبوعين الماضيين لاستقبال الناخبين المصريين في انتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الدعوات للمشاركة نشرت عبر الصفحات الرسمية للسفارة والقنصلية، وأن الإقبال الكبير يعكس وعي الجالية وروح الانتماء الوطني.

وأشار إلى أن المشهد الانتخابي في السعودية يعكس صورة مشرفة لمصر، حيث شاركت مختلف الفئات من شباب ونساء وعمال ومهنيين في أجواء من الحماس والانضباط، لافتًا إلى أن بعض الأسر اصطحبت أطفالها ليشهدوا هذا الحدث الوطني، مؤكدا أن اللجنة العليا للانتخابات تتابع عن قرب سير العملية، وأن مقر اللجنة في السفارة المصرية بالرياض سجل حتى الآن واحدًا من أعلى معدلات التصويت بين البعثات المصرية في الخارج.

صعوبة الجو في روسيا

وأكد حسين مشيك مراسل قناة إكسترا نيوز في موسكو، أن السفارة المصرية بالعاصمة الروسية فتحت أبوابها في تمام التاسعة صباحًا بتوقيت موسكو أمام الناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025، موضحًا أن السفير المصري وأعضاء السفارة شاركوا في التصويت منذ اللحظات الأولى.

وأشار خلال رسالة على الهواء، إلى أن الإقبال ما زال ملحوظًا رغم برودة الطقس وكون اليوم يوم عمل رسمي في روسيا، متوقعًا زيادة أعداد الناخبين خلال ساعات المساء، مضيفا أن عددًا من الناخبين المصريين الذين أدلوا بأصواتهم في الصباح أكدوا حرصهم على المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني، معتبرين أن تصويتهم هو مشاركة حقيقية في صناعة مستقبل بلدهم، رغم إقامتهم بالخارج لأسباب تتعلق بالدراسة أو العمل.

توافد ملحوظ في كازاخستان

وقالت السفيرة ابتسام رخا حسن، سفيرة مصر في كازاخستان، إن العملية الانتخابية شهدت منذ الصباح توافدًا ملحوظًا من أبناء الجالية المصرية، في مشهد يعكس وعي المصريين في الخارج بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني.

ولفتت خلال حديثها بالمؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن العملية الانتخابية تسير بشكل يسير ومنظم داخل مقر السفارة.

وشددت على وجود تنسيق كامل بين السفارة والهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير التصويت بسهولة ودون أي معوقات.

مقرات جديدة لأول مرة في الهند

أكدت داليا نزيه قنصل مصر بالهند، أن هناك تسهيلات كبيرة تتم للمواطنين من أجل التصويت في انتخابات مجلس النواب، وأنه تم فتح لجان تصويت في إحدى المدن في الهند بدلا من السفر للعاصمة.

وأوضحت أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم، وأن هذه الدائرة تعتبر من الدوائر الجديدة، وأنها تقدم الشكر لوزارة الخارجية على ما يتم من دعم.