طوابير من أجل مصر.. إقبال غير مسبوق للمصريين بالكويت في انتخابات مجلس النواب

شهد مقر السفارة المصرية في دولة الكويت اليوم مشهدًا وطنيًا مميزًا، حيث توافد أبناء الجالية المصرية منذ الساعات الأولى صباحًا للمشاركة في التصويت بـ انتخابات مجلس النواب 2025.

واصطف المواطنون في طوابير طويلة أمام اللجان وسط أجواء حماسية تعبّر عن عمق الانتماء وحب الوطن.

وجاء إقبال الناخبين في صورة احتشاد كبير يعكس وعي المصريين في الخارج بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الديمقراطي، وإيمانهم بدورهم في دعم مسيرة الدولة المصرية وصناعة مستقبلها، وحرص المشاركون على أداء واجبهم الوطني والتعبير عن رأيهم من خلال صناديق الاقتراع.

وتُجرى عملية التصويت للمصريين المقيمين بالخارج في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، يومي الجمعة والسبت داخل 139 سفارة وقنصلية مصرية في 117 دولة.

ويُذكر أن انتخابات مجلس النواب تُجرى على مرحلتين ويتنافس فيها 2598 مرشحًا بالنظام الفردي، و4 قوائم بنظام القائمة المغلقة، ويكون الاقتراع بالجولة الأولى للمرحلة الأولى يومي 7 و8 نوفمبر الجاري بالخارج، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، على أن تُعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، وتُجرى الإعادة بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وبالداخل يومي 3 و4 ديسمبر، ويتم إعلان نتيجة الإعادة في 11 ديسمبر المقبل.