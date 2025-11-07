قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس تدين انضمام كازاخستان إلى "الاتفاق الإبراهيمي" وتصفه بتبييض لجرائم الاحتلال
موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد التعادل مع فنزويلا في كأس العالم
بعد خسارة الكرة الذهبية.. هل تمنح فيفا جائزة "ذا بيست" لـ محمد صلاح؟
منتخب مصربـ 10 لاعبين يتعادل مع فنزويلا في كأس العالم تحت 17 سنة
الفراعنة في الصدارة .. ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد التعادل مع فنزويلا في كأس العالم
تبدأ من 100 جنيه.. رابط حجز تذاكر المتحف المصري الكبير 2025
عامل دوشة.. القبض على قائد دراجة نارية في الغربية
إقبال متزايد وتنظيم متميز داخل 3 مقار انتخابية بالعراق لتسهيل تصويت الجالية
قصر حجز تذاكر زيارة المتحف الكبير غداً على الموقع الإلكتروني | تفاصيل
تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
شوقي علام: الخلع حمى المرأة من الضرر والظلم.. والقانون ليس بعيدا عن روح الشريعة
تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم سيارة إسماعيل الليثي في أسيوط.. صور
أخبار البلد

الوطنية للانتخابات تعقد المؤتمر الثاني لمتابعة سير التصويت بانتخابات النواب بالخارج

الوطنية للانتخابات تعقد المؤتمر الثاني لمتابعة سير التصويت بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج
الوطنية للانتخابات تعقد المؤتمر الثاني لمتابعة سير التصويت بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج
إسلام دياب

أجرى القاضى أحمد بندارى رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات خلال المؤتمر الثاني لمتابعة سير التصويت بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج اتصالا عبر الفيديوكونفرانس مع رؤساء اللجان الفرعية بالخارج من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية، وذلك لإطلاع الرأي العام على مستجدات التصويت في اليوم الأول من انتخابات المصريين في الخارج.

تعد لجنة نيوزيلاندا أول لجنة تبدأ التصويت حيث توافق الساعة التاسعة صباح يوم الجمعة في نيوزيلاندا الساعة العاشرة مساء أمس الخميس بتوقيت مصر لوجود فارق زمني بين البلدين بمقدار 11 ساعة، فيما ستكون لجنة لوس انجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية أخر لجنة تفتح باب التصويت، وتُجري عملية التصويت للمصريين المقيمين بالخارج يومي الجمعة والسبت داخل 136 سفارة وقنصلية مصرية في 117 دولة.

وجه القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الشكر لوزير الخارجية ووزارة الخارجية علي افتتاح المقرات الانتخابية الجديدة، بانتخابات مجلس النواب 2025، وأن غرفة العمليات تتابع علي مدار الساعة سير اليوم الأول من تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

عقدت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي أحمد بندارى مؤتمرًا صحفيًا بمقر الهيئة، لإطلاع الرأي العام على مستجدات بدء التصويت في اليوم الأول من انتخابات المصريين في الخارج.

أجرى القاضى أحمد بندارى رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات اتصالا عبر الفيديوكونفرانس مع رؤساء اللجان الفرعية بالخارج من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية، لمعرفة آخر المستجدات في اليوم الأول من انتخابات المصريين في الخارج.

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم فتح 105 مقر انتخابي حتى الآن من اجمالي 139 مقر انتخابي لتصويت المصريين بالخارج، وتم تقديم طلبات من عدد من المترشحين لإيفاد مندوبين عنهم في عدد من السفارات بالخارج لمتابعة سير العملية الانتخابية، وأنه تم تسجيل بعض الكثافات في التصويت في الدول العربية، إنه سيتم متابعة اليوم الأول للتصويت بالمرحلة الأولي من انتخابات مجلس النوات في 139 مقر في 117 دولة وتم اضافة 3 لجان في دولة العراق.

قال القاضي أحمد بنداري إنه تم تسجيل بعض الكثافات في التصويت في الدول العربية، وإنه تم فتح 105 مقر انتخابي حتى الآن من اجمالي 139 مقر انتخابي لتصويت المصريين بالخارج، وسيتم فتح باقي اللجان تباعًا علي مدار اليوم.

قال السفير وليد الفقي سفير مصر في دولة قطر، إن السفارة المصرية في الدوحة شهدت إقبالًا كبيرًا من أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى، مؤكدًا أن هذا الإقبال يفوق ما تم تسجيله خلال انتخابات مجلس الشيوخ الماضية، مضيفا أن انتخابات مجلس النواب تحظى بأهمية أكبر لدى المواطنين، لما يمثله المجلس من دور تشريعي ورقابي مباشر ينعكس على الحياة اليومية.

وأضاف أن الجالية المصرية حضرت من مختلف فئاتها المهنية، من عمال ومعلمين ومهندسين وغيرهم للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي تعبيرًا عن حرصها على المشاركة السياسية وممارسة حقها الدستوري، مشيرًا إلى أنه تم توفير كل سبل الراحة للناخبين داخل مقر السفارة، بالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية القطرية والأجهزة الأمنية، وجرى تخصيص حافلات لنقل المواطنين إلى مقر اللجنة الانتخابية تيسيرًا عليهم، خصوصًا مع كون اليوم عطلة أسبوعية.

وأوضح أن الساعات الأولى من فتح باب الاقتراع شهدت حضورًا متوسطًا قبل صلاة الجمعة، إلا أن الإقبال ارتفع بشكل كبير عقب الصلاة مع تدفق أعداد كبيرة من الناخبين من المسجد القريب من السفارة، مع حرص السفارة التام على الحياد الكامل وعدم التدخل في اختيارات الناخبين مؤكدًا أن عملية التصويت ستستمر حتى غدًا الساعة التاسعة مساءً، يعقبها فرز الأصوات وإرسال النتائج مباشرة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر.

الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب مجلس النواب انتخابات المصريون بالخارج

علامات تنذركِ بضرورة التوقف عن شرب القهوة
نشرة المرأة والمنوعات
أخبار السيارات
تويوتا هايلوكس
