قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيسة المفوضية الأوروبية: سلام أوكرانيا يبدأ بوقف القتل واحترام سيادتها

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
أ ش أ

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الاثنين، إن أي خطة سلام موثوقة ومستدامة لأوكرانيا، يجب أن توقف القتل وتنهي الحرب دون أن تفتح الباب لصراع جديد، مؤكدة الاتفاق على العناصر الأساسية لتحقيق سلام عادل ودائم يحفظ سيادة أوكرانيا.


وأوضحت فون دير لاين، في بيان نشرته المفوضية الأوروبية، أن هذه العناصر تشمل 3 مبادئ رئيسية: 

أولاً: عدم جواز تغيير الحدود بالقوة. 

ثانيًا: ضرورة ألا تُفرض على أوكرانيا قيود على قدراتها العسكرية تجعلها عرضة لهجمات مستقبلية، وهو ما من شأنه أيضًا تقويض أمن أوروبا.

ثالثًا: وجوب أن ينعكس الدور المركزي للاتحاد الأوروبي في ضمان السلام لأوكرانيا بشكل كامل في أي اتفاق.

وأضافت أن لأوكرانيا الحق في اختيار مصيرها السيادي، مشيرة إلى أن كييف اختارت التوجه الأوروبي الذي يبدأ بإعادة الإعمار، والاندماج في السوق الأوروبية الموحدة والقاعدة الصناعية الدفاعية للاتحاد، وصولاً إلى الانضمام الكامل للاتحاد الأوروبي.

وأكدت أن الاتحاد سيواصل العمل مع أوكرانيا والدول الأعضاء و”تحالف الراغبين” والولايات المتحدة للمضيّ قدمًا في مسار السلام، مشددة على ضرورة التقدّم «كشركاء وفي مسار واحد».

وختمت بالتأكيد أن إعادة جميع الأطفال الأوكرانيين الذين اختطفتهم روسيا يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من أي اتفاق، واصفة القضية بأنها «أعمق جراح الحرب». 

وقالت إن عشرات الآلاف من الأطفال ما زالوا عالقين في روسيا، وإنه يجب أن تُوضع قضيتهم في صدارة الأجندة الدولية.

وأعلنت أن الاتحاد الأوروبي سيشارك مع أوكرانيا وكندا في استضافة قمة للتحالف الدولي من أجل إعادة الأطفال الأوكرانيين، مؤكدة: «لن نرتاح حتى يعود كل طفل إلى عائلته وبيته».

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خطة سلام موثوقة ومستدامة لأوكرانيا تحقيق سلام عادل ودائم حفظ سيادة أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

ياسمين صبري ووالدها

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

الذهب

400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

فصل الشتاء

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

رمضان صبحى

عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مادة أغلى من الذهب والألماس

الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟

ترشيحاتنا

فرق الرصد الميداني التابعة لائتلاف نزاهة

يوم مثالي.. ائتلاف نزاهة يشيد بأول أيام المرحلة الثانية من انتخابات النواب

مشاركة واسعة للسيدات في اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025

قومي المرأة: تقارير غرفة العمليات ترصد مشاركة واسعة للسيدات في اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025

حجز شقق مشروع ظلال 2025 وخطوات تحميل كراسة الشروط PDF

حجز شقق مشروع ظلال 2025 وخطوات تحميل كراسة الشروط PDF

بالصور

ساندويتش البيض السحري… وصفة أشعلت إنستجرام

ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام
ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام
ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام

أسرار الطبخ الصحي… كيف تصنعين وجبة لذيذة تحبها أسرتك بدون سعرات زائدة؟

الاكل الصحي
الاكل الصحي
الاكل الصحي

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

تسريب صور من مرسيدس G‑Class الكهربائية بحجمها الصغير

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

ياسر جلال وسمر متولي

ياسر جلال يشيد بأداء سمر متولي في "كلهم بيحبوا مودي": ممثلة شاطرة وبتقدمي كوميدي حلو جدًا

محمد رضوان

محمد رضوان: بحب المفاجآت فى أدواري و مشاركتى فى موسم رمضان 2026 لم تحسم |خاص

محمد رمضان

محمد رمضان يروج لأغنيته "معاك للصبح" ويكشف موعد طرحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد