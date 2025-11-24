بعثة الجامعة العربية تباشر متابعة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

قام رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب المصري، السفير حسين الهنداوي، اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025، بزيارة عدة مراكز ولجان انتخابية في محافظة بورسعيد.

وانطلقت اليوم الإثنين، المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المصري 2025 في الداخل، والتي تشمل 13 محافظة من أبرزها: القاهرة وبورسعيد والسويس والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط.

فيما قامت فرق الجامعة الأخرى بجولات ميدانية شملت عدة مناطق ومحافظات تابعت خلالها سير العملية الانتخابية التي بدأت منذ التاسعة من صباح اليوم الإثنين وتستمر حتى انتهاء عملية العد والفرز مساء غد.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وجه بتشكيل بعثة من الجامعة برئاسة السفير حسين الهنداوي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، لمتابعة انتخابات مجلس النواب بمصر تلبية لدعوة من المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في ضوء الاهتمام الذي توليه الجامعة لمواكبة الاستحقاقات الانتخابية التي تجرى في دولها الأعضاء، وانطلاقاً من حرصها على دعم وتعزيز مسيرة الديمقراطية وترسيخ الحكم الرشيد وضمان حسن سير العمليات الانتخابية فيها.

وقامت البعثة التي تضم في عضويتها مجموعة من المتابعين من موظفي الأمانة العامة ينتمون إلى عدة جنسيات عربية، بتشكيل غرفة عمليات تتولى مهمة التنسيق والتواصل وجمع المعلومات الخاصة بمجريات العملية الانتخابية من أعضاء البعثة، بالإضافة إلى متابعة التغطية الإعلامية للحدث الانتخابي.