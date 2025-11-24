شوبير يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ مصطفي العش

كشف الإعلامي احمد شوبير آخر تطورات الحالة الصحية مصطفي العش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد تعرضه لارتجاع خفيف في مران الأهلي اليوم.

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : "مصطفى العش تعرّض لارتجاج خفيف خلال مران الأهلي اليوم، وتم التعامل معه فورًا وتقديم الإسعافات الأولية.. الجهاز الطبي قرر إبقاء اللاعب تحت الملاحظة داخل المستشفى لمدة 24 ساعة للاطمئنان على حالته بشكل كامل ".

كان الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي، أكد أن مصطفى العش لاعب الفريق تعرض للإصابة بارتجاج بسيط في المخ، خلال مران اليوم الإثنين، وتم نقله إلى أحد المستشفيات وتم حجزه لمدة 24 ساعة تحت الملاحظة.