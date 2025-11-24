قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الثلاثاء 25-11-2025
شيحة: قرارات الهيئة الوطنية أحدثت تحولًا في انضباط المرحلة الثانية للانتخابات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبرز أرقام زكريا الدهشوري.. مهاجم مغربي مرشح لقيادة هجوم الأهلي

زكريا الدهشوري
زكريا الدهشوري
حمزة شعيب

عاد اسم المهاجم المغربي زكريا الدهشوري، لاعب ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، إلى دائرة اهتمامات لجنة التعاقدات في النادي الأهلي خلال الأيام الماضية، ليصبح أحد أبرز البدائل المطروحة حال تعثر مفاوضات ضم الإيفواري إبراهيم دياباتي مهاجم جايس السويدي، الذي يتصدر قائمة المطلوبين في خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ورغم أن دياباتي لا يزال الخيار الأول لدى إدارة الكرة لتدعيم مركز رأس الحربة، فإن تأخر المفاوضات مع ناديه السويدي وعدم التوصل لاتفاق نهائي حتى الآن فتح الباب أمام دراسة خيارات أخرى، يأتي في مقدمتها الدهشوري.

أرقام لافتة للدهشوري مع ديبورتيفو لاكورونيا

قدّم اللاعب المغربي مستوى مميزًا هذا الموسم في الدوري الإسباني للدرجة الثانية، حيث خاض 14 مباراة تمكن خلالها من تسجيل 7 أهداف وصناعة 3 أخرى، ليؤكد قدرته على القيام بأدوار هجومية متعددة، سواء في صناعة اللعب أو إنهاء الهجمات.

ويبلغ سعره التسويقي الحالي وفقًا لموقع Transfermarkt حوالي 1.2 مليون يورو، وهو رقم تراه الإدارة مقبولًا نسبيًا إذا أصبح الاختيار مطروحًا بشكل رسمي.

الدهشوري.. خطة بديلة مطروحة أمام الأهلي

ويدرس مسئولو الأهلي بجدية التحرك نحو ضم اللاعب في حال تم إغلاق ملف دياباتي بشكل نهائي، خاصة أن الفريق يحتاج بشكل عاجل إلى مهاجم جاهز يستطيع حل مشكلة العقم التهديفي التي ظهرت بشكل واضح في الفترة الأخيرة.

ويأتي طرح اسم الدهشوري ضمن خطة الإدارة الفنية لتجهيز قائمة من البدائل تحسبًا لأي تعثر في المفاوضات مع الأهداف الأساسية.

الأهلي يبحث عن مهاجمين سوبر في الشتاء

تسعى إدارة الأهلي لتدعيم مركز الهجوم بعنصرين من العيار الثقيل خلال الميركاتو الشتوي:

مهاجم أجنبي سوبر يقود الخط الأمامي

ومهاجم محلي مميز من الدوري المصري

ويبرز اسم أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي ضمن أهم المرشحين للانضمام، نظرًا لقدرته على اللعب تحت ضغط وحسم المباريات، مما يجعله خيارًا محليًا مناسبًا لتعزيز الخط الهجومي.

زكريا الدهشوري المهاجم المغربي زكريا الدهشوري النادي الأهلي ديبورتيفو لاكورونيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

ياسمين صبري ووالدها

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

الذهب

400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

فصل الشتاء

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

رمضان صبحى

عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مادة أغلى من الذهب والألماس

الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟

ترشيحاتنا

مراسم توقيع عقد مدينة قمينس الصناعية

مرحلة جديدة للتنمية الصناعية وفرص استثمارية ضخمة ومشاركة مصرية.. مدينة صناعية متكاملة في قمينس بليبيا

معرض IWWI Cairo 2025

رئيس القابضة يتفقد منتجات الغابات الشجرية بأسوان ويشيد بنجاح تجارب الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة

معرض IWWI Cairo 2025

القابضة لمياه الشرب تبحث التعاون في تقنيات القياس والتحكم منخفضة التكاليف

بالصور

أسرار الطبخ الصحي… كيف تصنعين وجبة لذيذة تحبها أسرتك بدون سعرات زائدة؟

الاكل الصحي
الاكل الصحي
الاكل الصحي

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

تسريب صور من مرسيدس G‑Class الكهربائية بحجمها الصغير

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

عادة صباحية تزيد دهون البطن عند النساء توقفي عنها فورًا

هذه العادة الصباحية تزيد دهون البطن عند النساء توقفي عنها فورًا
هذه العادة الصباحية تزيد دهون البطن عند النساء توقفي عنها فورًا
هذه العادة الصباحية تزيد دهون البطن عند النساء توقفي عنها فورًا

فيديو

ياسر جلال وسمر متولي

ياسر جلال يشيد بأداء سمر متولي في "كلهم بيحبوا مودي": ممثلة شاطرة وبتقدمي كوميدي حلو جدًا

محمد رضوان

محمد رضوان: بحب المفاجآت فى أدواري و مشاركتى فى موسم رمضان 2026 لم تحسم |خاص

محمد رمضان

محمد رمضان يروج لأغنيته "معاك للصبح" ويكشف موعد طرحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد