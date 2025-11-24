أبرز أرقام زكريا الدهشوري.. مهاجم مغربي مرشح لقيادة هجوم الأهلي

عاد اسم المهاجم المغربي زكريا الدهشوري، لاعب ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، إلى دائرة اهتمامات لجنة التعاقدات في النادي الأهلي خلال الأيام الماضية، ليصبح أحد أبرز البدائل المطروحة حال تعثر مفاوضات ضم الإيفواري إبراهيم دياباتي مهاجم جايس السويدي، الذي يتصدر قائمة المطلوبين في خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ورغم أن دياباتي لا يزال الخيار الأول لدى إدارة الكرة لتدعيم مركز رأس الحربة، فإن تأخر المفاوضات مع ناديه السويدي وعدم التوصل لاتفاق نهائي حتى الآن فتح الباب أمام دراسة خيارات أخرى، يأتي في مقدمتها الدهشوري.

أرقام لافتة للدهشوري مع ديبورتيفو لاكورونيا

قدّم اللاعب المغربي مستوى مميزًا هذا الموسم في الدوري الإسباني للدرجة الثانية، حيث خاض 14 مباراة تمكن خلالها من تسجيل 7 أهداف وصناعة 3 أخرى، ليؤكد قدرته على القيام بأدوار هجومية متعددة، سواء في صناعة اللعب أو إنهاء الهجمات.

ويبلغ سعره التسويقي الحالي وفقًا لموقع Transfermarkt حوالي 1.2 مليون يورو، وهو رقم تراه الإدارة مقبولًا نسبيًا إذا أصبح الاختيار مطروحًا بشكل رسمي.

الدهشوري.. خطة بديلة مطروحة أمام الأهلي

ويدرس مسئولو الأهلي بجدية التحرك نحو ضم اللاعب في حال تم إغلاق ملف دياباتي بشكل نهائي، خاصة أن الفريق يحتاج بشكل عاجل إلى مهاجم جاهز يستطيع حل مشكلة العقم التهديفي التي ظهرت بشكل واضح في الفترة الأخيرة.

ويأتي طرح اسم الدهشوري ضمن خطة الإدارة الفنية لتجهيز قائمة من البدائل تحسبًا لأي تعثر في المفاوضات مع الأهداف الأساسية.

الأهلي يبحث عن مهاجمين سوبر في الشتاء

تسعى إدارة الأهلي لتدعيم مركز الهجوم بعنصرين من العيار الثقيل خلال الميركاتو الشتوي:

مهاجم أجنبي سوبر يقود الخط الأمامي

ومهاجم محلي مميز من الدوري المصري

ويبرز اسم أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي ضمن أهم المرشحين للانضمام، نظرًا لقدرته على اللعب تحت ضغط وحسم المباريات، مما يجعله خيارًا محليًا مناسبًا لتعزيز الخط الهجومي.