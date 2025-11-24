ماركا تكشف أزمة داخل ريال مدريد: فينيسيوس غاضب ويهدد بالرحيل مجانًا

أثارت صحيفة ماركا الإسبانية قلق جماهير ريال مدريد بعد كشفها عن تطورات جديدة تتعلق بوضع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مع الفريق، وسط تراجع حاد في مستواه وتوتر واضح في علاقته بالمدرب تشابي ألونسو.

تراجع مستوى فينيسيوس وتوتر العلاقة مع ألونسو

شهد أداء فينيسيوس تراجعًا ملحوظًا هذا الموسم، حيث عجز عن التسجيل أو المساهمة في أي هدف خلال آخر عشر مباريات في مختلف المسابقات، وهي واحدة من أسوأ فتراته منذ انضمامه للنادي الملكي.

ووفقًا للصحيفة، تفاقمت الأزمة بعد سلسلة من المشادات بين اللاعب والمدرب، أبرزها غضب فينيسيوس الشديد عقب استبداله في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، حيث غادر الملعب دون مصافحة ألونسو قبل أن يعود لاحقًا.

كما ازداد التوتر بعد جلوس اللاعب على دكة البدلاء في مواجهة ريال مدريد ضد إلتشي التي انتهت بالتعادل 2-2، إذ لم يقدم فينيسيوس الإضافة المطلوبة بعد دخوله في الشوط الثاني.

فينيسيوس يفتقد أنشيلوتي ويعلق تجديد عقده

أوضحت ماركا أن اللاعب يفتقد كثيرًا وجود المدرب السابق كارلو أنشيلوتي، الذي قدم معه أفضل مستوياته، وهو ما زاد من شعوره بعدم الارتياح في الفترة الحالية.

وأضافت الصحيفة أن فينيسيوس علّق مفاوضات تجديد عقده مع النادي، رغم أن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل، مشيرة إلى عدم وجود عروض قوية من أندية كبرى حتى الآن، إضافة إلى تراجع الاهتمام السعودي بضمه.

تقارير تؤكد: اللاعب لا يريد التجديد

من جانبه، أكد الصحفي الموثوق ماريو كوارتيجانا في صحيفة ذا أثلتيك أن العلاقة بين فينيسيوس وألونسو في أسوأ مراحلها، موضحًا أن اللاعب أبلغ إدارة ريال مدريد بأنه لا يرغب في تجديد عقده في ظل ما يعتبره سوء معاملة من المدرب.

وأشار كوارتيجانا إلى أن فينيسيوس تجاهل ذكر اسم ألونسو في رسالة الاعتذار التي نشرها بعد مباراة الكلاسيكو، في خطوة فسّرها البعض بأنها متعمدة.

الأزمة المالية تزيد الموقف تعقيدًا

يتقاضى فينيسيوس حاليًا راتبًا قدره 18 مليون يورو سنويًا بعد الضرائب، بينما رفض عرضًا للتجديد بقيمة 20 مليون يورو، إذ يطلب الحصول على 30 مليون يورو سنويًا شاملة المكافآت، وهو ما يراه النادي رقمًا بالغ الصعوبة.

وسط هذا التوتر الفني والمالي، تشير التوقعات إلى أن استمرار فينيسيوس مع ريال مدريد بات أمرًا غير مضمون، خاصة في ظل غياب عروض مناسبة وعدم استقرار علاقته مع الجهاز الفني الحالي.