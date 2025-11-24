أبرز أرقام دياباتي.. مهاجم جايس السويدي المرشح لقيادة هجوم الأهلي

برز اسم المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتي لاعب جايس السويدي، كأحد أبرز المرشحين لتدعيم هجوم النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك في ظل حاجة الفريق لمهاجم صريح قادر على تعزيز القوة الهجومية.

ورغم وجود قناعة لدى إدارة التعاقدات بقدرات اللاعب، إلا أن القرار النهائي سيظل مرتبطًا برؤية المدير الفني الدنماركي ييس توروب، الذي سيحدد مدى ملاءمة اللاعب لأسلوب لعب الفريق.

أبرز أرقام ومسيرة دياباتي المرشح للأهلي

جايس السويدي

31 مباراة

17 هدفًا

5 أسيست

ريال مايوركا

2 مباراة

فاستيراس السويدي

41 مباراة

7 أهداف

1 أسيست

رديف ريال مايوركا

32 مباراة

4 أهداف

أكاديمية إشبيلية

22 مباراة

4 أهداف

4 تمريرات حاسمة

أكاديمية أتلتيكو مدريد

8 مباريات

الأرقام تُبرز تطور المهاجم الإيفواري وقدرته على التسجيل وصناعة الفرص، خاصة خلال موسمه الأخير في السويد.

الأهلي يبدأ المفاوضات رسميًا

وقد فتح النادي الأهلي خط مفاوضات مع نادي جايس السويدي من أجل التعاقد مع دياباتي، حيث يتصدر اللاعب قائمة المطلوبين لتدعيم مركز المهاجم في يناير.

وعلم صدي البلد، أن دياباتي وافق بالفعل على الانتقال للأهلي، وتم التوصل لاتفاق مبدئي حول الشروط الشخصية للعقد، فيما يتبقى التفاهم مع ناديه حول القيمة المالية للصفقة لإتمامها رسميًا.