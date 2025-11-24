قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لجنة إعداد البعثة الطبية لحج 2026 توصي بدقة الكشف الطبي على الحجاج في المستشفيات المعتمدة
دين عدل ورحمة.. مفتي الجمهورية: أفعال المتطرفين وسلوكياتهم لا تمتُّ إلى الإسلام بِصلة
«الهيئة الوطنية» ترصد انتهاكات انتخابية.. تفاصيل
عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
أبرز أرقام دياباتي.. مهاجم جايس السويدي المرشح لقيادة هجوم الأهلي

حمزة شعيب

برز اسم المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتي لاعب جايس السويدي، كأحد أبرز المرشحين لتدعيم هجوم النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك في ظل حاجة الفريق لمهاجم صريح قادر على تعزيز القوة الهجومية.

ورغم وجود قناعة لدى إدارة التعاقدات بقدرات اللاعب، إلا أن القرار النهائي سيظل مرتبطًا برؤية المدير الفني الدنماركي ييس توروب، الذي سيحدد مدى ملاءمة اللاعب لأسلوب لعب الفريق.

أبرز أرقام ومسيرة دياباتي المرشح للأهلي

جايس السويدي

31 مباراة

17 هدفًا

5 أسيست

ريال مايوركا

2 مباراة

فاستيراس السويدي

41 مباراة

7 أهداف

1 أسيست

رديف ريال مايوركا

32 مباراة

4 أهداف

أكاديمية إشبيلية

22 مباراة

4 أهداف

4 تمريرات حاسمة

أكاديمية أتلتيكو مدريد

8 مباريات

الأرقام تُبرز تطور المهاجم الإيفواري وقدرته على التسجيل وصناعة الفرص، خاصة خلال موسمه الأخير في السويد.

الأهلي يبدأ المفاوضات رسميًا

وقد فتح النادي الأهلي خط مفاوضات مع نادي جايس السويدي من أجل التعاقد مع دياباتي، حيث يتصدر اللاعب قائمة المطلوبين لتدعيم مركز المهاجم في يناير.

وعلم صدي البلد، أن دياباتي وافق بالفعل على الانتقال للأهلي، وتم التوصل لاتفاق مبدئي حول الشروط الشخصية للعقد، فيما يتبقى التفاهم مع ناديه حول القيمة المالية للصفقة لإتمامها رسميًا.

إبراهيم دياباتي جايس السويدي النادي الأهلي

هل ألم الظهر عند النساء مختلف دراسة جديدة تصدم الخبراء
النائبة هند حازم
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
الإطارات
