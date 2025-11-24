إبراهيم صلاح: أداء الزمالك أمام زيسكو غير مقنع رغم الفوز

أشاد إبراهيم صلاح، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بفوز الزمالك على زيسكو الزامبي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، لكنه انتقد الأداء الذي ظهر به الفريق خلال المباراة.

وقال إبراهيم صلاح في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو عبر قناة أون:

“رغم الفوز على زيسكو، وهو أضعف فرق المجموعة، إلا أن أداء الزمالك كان ضعيفاً وغير مطمئن.”



وأضاف صلاح أن معظم صفقات الزمالك الجديدة لم تُقدم ما يثبت جدارتها حتى الآن، باستثناء اللاعب خوان بيزيرا، مشيراً إلى وجود العديد من علامات الاستفهام حول مستوى بعض اللاعبين في الفريق.

وأكد أن المسؤولية الملقاة على أحمد عبدالرؤوف كبيرة، لافتاً إلى أن الزمالك بحاجة إلى مدرب يمتلك خبرة أكبر في المرحلة المقبلة.

واختتم قائلاً: “ما زال من المبكر الحديث عن المباراة النهائية، لكن الزمالك يبقى مرشحاً قويًا للفوز بلقب الكونفدرالية رغم الأداء الذي ظهر به اليوم.”