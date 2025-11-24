قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دين عدل ورحمة.. مفتي الجمهورية: أفعال المتطرفين وسلوكياتهم لا تمتُّ إلى الإسلام بِصلة
«الهيئة الوطنية» ترصد انتهاكات انتخابية.. تفاصيل
عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
إبراهيم صلاح: أداء الزمالك أمام زيسكو غير مقنع رغم الفوز

الزمالك
الزمالك
منار نور

أشاد إبراهيم صلاح، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بفوز الزمالك على زيسكو الزامبي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، لكنه انتقد الأداء الذي ظهر به الفريق خلال المباراة.

وقال إبراهيم صلاح في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو عبر قناة أون:
“رغم الفوز على زيسكو، وهو أضعف فرق المجموعة، إلا أن أداء الزمالك كان ضعيفاً وغير مطمئن.”


وأضاف صلاح أن معظم صفقات الزمالك الجديدة لم تُقدم ما يثبت جدارتها حتى الآن، باستثناء اللاعب خوان بيزيرا، مشيراً إلى وجود العديد من علامات الاستفهام حول مستوى بعض اللاعبين في الفريق.

وأكد أن المسؤولية الملقاة على أحمد عبدالرؤوف كبيرة، لافتاً إلى أن الزمالك بحاجة إلى مدرب يمتلك خبرة أكبر في المرحلة المقبلة.

واختتم قائلاً: “ما زال من المبكر الحديث عن المباراة النهائية، لكن الزمالك يبقى مرشحاً قويًا للفوز بلقب الكونفدرالية رغم الأداء الذي ظهر به اليوم.”

هل ألم الظهر عند النساء مختلف.. دراسة جديدة تصدم الخبراء

مرشحة القائمة الوطنية على مقعد ذوي الإعاقة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمدرسة القومية بالزقازيق

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

ايمان عبد اللطيف

إقبال كبير من الناخبين على لجان مدرسه سيزا النبراوي بالتجمع

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

