الزمالك يبقي على حسام عبد المجيد ويحدد شروط رحيله للاحتراف الأوروبي

أكد نادى الزمالك استمرار عقد حسام عبد المجيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وعدم تجميده رغم عدم التوصل لاتفاق حول تجديد عقده، والذي ينتهي رسميًا بنهاية موسم 2027/2028.

ويسعى عبدالمجيد إلي الاحتراف في أوروبا، إلا أن إدارة الزمالك تصر على الحفاظ على حقوقها المالية والفنية.

ويرفض في القلعة البيضاء تكرار تجربة تجميد اللاعبين كما حدث مع محمد السيد، خاصة وأن حسام عبد المجيد ما زال تحت عقد سارٍ مع النادي.

وتسعى الإدارة لتسويق اللاعب خلال البطولات المقبلة للاستفادة المالية من رحيله، حال تلقى عروضًا مناسبة.

وحتى الآن، لم تصل أي عروض رسمية لرحيل حسام عبد المجيد، ويعمل اللاعب على تسويق نفسه من خلال شركة تسويق إسبانية لجذب عروض احترافية في أوروبا، على أن يتم انتقاله بموافقة الزمالك لتحقيق استفادة مالية للنادي.

ويأتي رفض الزمالك لتجميد اللاعب لضمان مشاركته في بطولة أمم إفريقيا، ومن ثم كأس العالم، ما يمنحه فرصة للظهور بمستوى أفضل والحفاظ على مستواه الفني، وبالتالي زيادة فرص رحيله بأسعار مناسبة.

وحدد مسئولو النادي قيمة رحيل حسام عبد المجيد بـ2.5 مليون دولار، مع وضع بند يقضي بحصول الزمالك على 2 مليون دولار في حال عودة اللاعب للدوري المصري مستقبلًا.