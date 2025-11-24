قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

الزمالك يبقي على حسام عبد المجيد ويحدد شروط رحيله للاحتراف الأوروبي

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد
منتصر الرفاعي

أكد نادى الزمالك استمرار عقد حسام عبد المجيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وعدم تجميده رغم عدم التوصل لاتفاق حول تجديد عقده، والذي ينتهي رسميًا بنهاية موسم 2027/2028.

ويسعى عبدالمجيد إلي الاحتراف في أوروبا، إلا أن إدارة الزمالك تصر على الحفاظ على حقوقها المالية والفنية.

ويرفض في القلعة البيضاء تكرار تجربة تجميد اللاعبين كما حدث مع محمد السيد، خاصة وأن حسام عبد المجيد ما زال تحت عقد سارٍ مع النادي. 

وتسعى الإدارة لتسويق اللاعب خلال البطولات المقبلة للاستفادة المالية من رحيله، حال تلقى عروضًا مناسبة.

وحتى الآن، لم تصل أي عروض رسمية لرحيل حسام عبد المجيد، ويعمل اللاعب على تسويق نفسه من خلال شركة تسويق إسبانية لجذب عروض احترافية في أوروبا، على أن يتم انتقاله بموافقة الزمالك لتحقيق استفادة مالية للنادي.

ويأتي رفض الزمالك لتجميد اللاعب لضمان مشاركته في بطولة أمم إفريقيا، ومن ثم كأس العالم، ما يمنحه فرصة للظهور بمستوى أفضل والحفاظ على مستواه الفني، وبالتالي زيادة فرص رحيله بأسعار مناسبة.

وحدد مسئولو النادي قيمة رحيل حسام عبد المجيد بـ2.5 مليون دولار، مع وضع بند يقضي بحصول الزمالك على 2 مليون دولار في حال عودة اللاعب للدوري المصري مستقبلًا.

نادى الزمالك حسام عبد المجيد محمد السيد بطولة أمم إفريقيا كأس العالم

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

