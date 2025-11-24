قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دين عدل ورحمة.. مفتي الجمهورية: أفعال المتطرفين وسلوكياتهم لا تمتُّ إلى الإسلام بِصلة
«الهيئة الوطنية» ترصد انتهاكات انتخابية.. تفاصيل
عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
تعليق قوي لجوارديولا بعد الهزيمة من نيوكاسل يونايتد

جوارديولا
جوارديولا
مجدي سلامة

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، إنه يثق في قدرة فريقه على استعادة مستواه الذي قاده للفوز بالألقاب وسط سلسلة من المباريات الثقيلة.


وسيخوض مانشستر سيتي، الذي خسر 2-1 أمام نيوكاسل يونايتد  السبت المقبل، ثماني مباريات في 26 يوما من 25 نوفمبر إلى 20 ديسمبر بما في ذلك مباراتان في دوري أبطال أوروبا وخمس مباريات في الدوري وربع نهائي كأس الرابطة ضد برينتفورد.


وقال جوارديولا: "لقد اعتدنا على ذلك، لقد فزنا بالرباعية والثلاثية عندما لعبنا بهذه الطريقة، أريد ذلك، الثلاثيات والرباعيات جاءت من اللعب يومي السبت والثلاثاء، ثم الثلاثاء والجمعة والجمعة والأحد، لا مشكلة".


وكان جوارديولا قد اشتكى في السابق من ازدحام المباريات في الموسمين الماضيين، قائلا إنها ساهمت في الإصابات والإرهاق الذهني.


وكان الموسم الماضي ثاني موسم فقط لجوارديولا بلا ألقاب منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي، وكان الأول في موسم 2016-2017، كان من المقرر أن ينتهي عقده بنهاية هذا الموسم، لكن تمديده الذي وقّعه العام الماضي سيبقيه في النادي حتى يونيو 2027.


الهزيمة الرابعة لمانشستر سيتي هذا الموسم تجعله في المركز الثالث بفارق سبع نقاط خلف أرسنال المتصدر.

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات

17 ألف جنيه.. ضبط شخص يوزع أموالا على المواطنين للتصويت لأحد المرشحين

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة فرعية بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل

سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل

انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس النواب 2025: أجواء انتخابية حماسية في لجان التجمع الخامس

انتخابات مجلس النواب 2025

الائتلاف المصري: الإشارات اليدوية والأطفال أدوات الدعاية في المرحلة الثانية

الأنبا إرميا

الأنبا إرميا يشارك في العملية الانتخابية ويحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم

بالصور

هل ألم الظهر عند النساء مختلف.. دراسة جديدة تصدم الخبراء

مرشحة القائمة الوطنية على مقعد ذوي الإعاقة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمدرسة القومية بالزقازيق

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

ايمان عبد اللطيف

إقبال كبير من الناخبين على لجان مدرسه سيزا النبراوي بالتجمع

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

