تعليق قوي لجوارديولا بعد الهزيمة من نيوكاسل يونايتد

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، إنه يثق في قدرة فريقه على استعادة مستواه الذي قاده للفوز بالألقاب وسط سلسلة من المباريات الثقيلة.



وسيخوض مانشستر سيتي، الذي خسر 2-1 أمام نيوكاسل يونايتد السبت المقبل، ثماني مباريات في 26 يوما من 25 نوفمبر إلى 20 ديسمبر بما في ذلك مباراتان في دوري أبطال أوروبا وخمس مباريات في الدوري وربع نهائي كأس الرابطة ضد برينتفورد.



وقال جوارديولا: "لقد اعتدنا على ذلك، لقد فزنا بالرباعية والثلاثية عندما لعبنا بهذه الطريقة، أريد ذلك، الثلاثيات والرباعيات جاءت من اللعب يومي السبت والثلاثاء، ثم الثلاثاء والجمعة والجمعة والأحد، لا مشكلة".



وكان جوارديولا قد اشتكى في السابق من ازدحام المباريات في الموسمين الماضيين، قائلا إنها ساهمت في الإصابات والإرهاق الذهني.



وكان الموسم الماضي ثاني موسم فقط لجوارديولا بلا ألقاب منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي، وكان الأول في موسم 2016-2017، كان من المقرر أن ينتهي عقده بنهاية هذا الموسم، لكن تمديده الذي وقّعه العام الماضي سيبقيه في النادي حتى يونيو 2027.



الهزيمة الرابعة لمانشستر سيتي هذا الموسم تجعله في المركز الثالث بفارق سبع نقاط خلف أرسنال المتصدر.