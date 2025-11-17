جوارديولا بعد المباراة رقم 1000: مسيرة أسطورية ورسالة واضحة بشأن برشلونة

احتفل المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بمحطة تاريخية في مسيرته التدريبية، بعد وصوله إلى المباراة رقم 1000 كمدير فني. وجاءت تصريحاته خلال مقابلة مع محطة RAC-1 الإسبانية، حيث فتح قلبه للحديث عن رحلته الطويلة، أهم لحظاتها، ومستقبله داخل عالم التدريب.

خاض جوارديولا حتى الآن 1000 مباراة، حقق خلالها 716 انتصارًا بنسبة نجاح مذهلة بلغت 71.6%، وهي أفضل من أبرز أساطير التدريب في العصر الحديث، مثل:

أليكس فيرجسون: 58.1%

جوزيه مورينيو: 61.6%

كارلو أنشيلوتي: 59.8%

لويس إنريكي: 61.3%

استعاد جوارديولا ذكريات أبرز مواجهاته، قائلاً:"أشعر بالأسف لمن يقللون من إنجازاتنا، لكننا فزنا كثيرًا ولعبنا كرة قدم رائعة."

ومن بين المباريات التي اعتبرها نقاطًا مضيئة في مشواره:

الفوز 2-6 على ريال مدريد في البرنابيو.

نصف نهائي دوري الأبطال أمام بايرن ميونيخ رغم الإقصاء على يد أتلتيكو مدريد.

الانتصار الساحق 4-0 على ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي وصفه بأنه "أفضل لحظة في العقد الأخير مع مانشستر سيتي".

وحول السؤال الأكثر تكرارًا بشأن احتمالية عودته إلى برشلونة، سواء كمدرب أو كرئيس للنادي، جاء رد جوارديولا حاسمًا:"لا أرفض برشلونة… لقد أعطاني كل شيء، لاعبًا ومدربًا، لكن للحياة مراحل. أنا سعيد بعودة تشافي باسكوال، وسيعيد كرة القدم لمكانها الصحيح. أما أنا… فالعودة لرئاسة النادي؟ مستحيل."

وأضاف المدرب الإسباني أن الشغف داخل برشلونة يتجاوز ما شاهده خلال عمله مع شخصيات من السياسة والأعمال:"لم أرَ شغفًا مشابهًا لما أراه عند الناس هنا وهم يتحدثون عن كرة القدم."