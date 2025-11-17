قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبـولـحـيـة: رفع ألمانيا قيود السلاح لإسرائيل يكشف انحيازًا سياسيًا واضحًا
النيابة تستأنف على براءة حسن راتب في قضية غسل أموال قضية الآثار الكبرى
الوطنية للانتخابات: لن يأتي نائبًا تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين وأي إخلال في لجنة يبطل الدائرة بالكامل
الوطنية للانتخابات: أي أحداث صاحبت العملية الانتخابية هي محل فحص دقيق
الوطنية للانتخابات: الهيئة ليس لديها ما تخفيه أو تخشى من إعلانه
سياسية أمريكية تكشف لـ صدى البلد ما تنتظره السعودية في زيارة بن سلمان لواشنطن
رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال
حجز نظر أمر منع هدير عبد الرازق من التصرف بأموالها لـ 19 نوفمبر
ريهام سعيد توجه رسالة مؤثرة لأحمد سعد بعد حادث السخنة
الوطنية للانتخابات: أي مخالفة في لجنة فرعية سيتم إعادة الانتخابات بالدائرة بالكامل
حازم بدوي: إلغاء الانتخابات حال أي تجاوز في أي لجنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جوارديولا بعد المباراة رقم 1000: مسيرة أسطورية ورسالة واضحة بشأن برشلونة

جوارديولا
جوارديولا
حمزة شعيب

احتفل المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بمحطة تاريخية في مسيرته التدريبية، بعد وصوله إلى المباراة رقم 1000 كمدير فني. وجاءت تصريحاته خلال مقابلة مع محطة RAC-1 الإسبانية، حيث فتح قلبه للحديث عن رحلته الطويلة، أهم لحظاتها، ومستقبله داخل عالم التدريب.

 

خاض جوارديولا حتى الآن 1000 مباراة، حقق خلالها 716 انتصارًا بنسبة نجاح مذهلة بلغت 71.6%، وهي أفضل من أبرز أساطير التدريب في العصر الحديث، مثل:

  • أليكس فيرجسون: 58.1%
  • جوزيه مورينيو: 61.6%
  • كارلو أنشيلوتي: 59.8%
  • لويس إنريكي: 61.3%

استعاد جوارديولا ذكريات أبرز مواجهاته، قائلاً:"أشعر بالأسف لمن يقللون من إنجازاتنا، لكننا فزنا كثيرًا ولعبنا كرة قدم رائعة."

ومن بين المباريات التي اعتبرها نقاطًا مضيئة في مشواره:

  • الفوز 2-6 على ريال مدريد في البرنابيو.
  • نصف نهائي دوري الأبطال أمام بايرن ميونيخ رغم الإقصاء على يد أتلتيكو مدريد.
  • الانتصار الساحق 4-0 على ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي وصفه بأنه "أفضل لحظة في العقد الأخير مع مانشستر سيتي".

وحول السؤال الأكثر تكرارًا بشأن احتمالية عودته إلى برشلونة، سواء كمدرب أو كرئيس للنادي، جاء رد جوارديولا حاسمًا:"لا أرفض برشلونة… لقد أعطاني كل شيء، لاعبًا ومدربًا، لكن للحياة مراحل. أنا سعيد بعودة تشافي باسكوال، وسيعيد كرة القدم لمكانها الصحيح. أما أنا… فالعودة لرئاسة النادي؟ مستحيل."

 

وأضاف المدرب الإسباني أن الشغف داخل برشلونة يتجاوز ما شاهده خلال عمله مع شخصيات من السياسة والأعمال:"لم أرَ شغفًا مشابهًا لما أراه عند الناس هنا وهم يتحدثون عن كرة القدم."

جوارديولا برشلونة مانشستر سيتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

محمد صبري

بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك بسبب محمد صبري

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

الزمالك

يا ابنى خلاص إنسي..تريزيجيه يكشف رسالته لحسين الشحات بمباراة الزمالك

ترشيحاتنا

المستشار أحمد بنداري

المستشار أحمد بنداري: نرصد جميع المواقع وصفحات السوشيال ونحن ليس بمعزل

الوطنية للانتخابات

الوطنية للانتخابات: كل مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية تم رصدها والقرار فيها غدًا

الهيئة الوطنية للانتخابات

العليا للانتخابات تكشف مصير المرشحين المتنازلين عبر السوشيال ميديا

بالصور

أخبار السيارات| طرح كيا تاسمان X-Pro وتسريب صور مرسيدس SL موديل 2027

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم

طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم
طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم
طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم

طرح إكسيد LX موديل 2025 في مصر

إكسيد LX
إكسيد LX
إكسيد LX

ألذ من المطاعم.. طريقة عمل برجر لحم بأسهل طريقة

طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم
طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم
طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم

فيديو

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد