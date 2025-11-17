ليفربول مهدد بفقدان محمد صلاح قبل انطلاق أمم إفريقيا

يواجه نادي ليفربول الإنجليزي أزمة محتملة تتمثل في غياب نجمه المصري محمد صلاح عن عدد من المباريات المهمة خلال شهر ديسمبر المقبل، تزامنًا مع استعداد المنتخب المصري لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية.

وتقام البطولة في المغرب اعتبارًا من 21 ديسمبر، حيث يسعى منتخب مصر لتحقيق ظهور قوي في النسخة المقبلة.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الجهاز الفني لمنتخب مصر يرغب في ضم محمد صلاح للمعسكر مبكرًا، للمشاركة في مباراة ودية أمام نيجيريا تُقام قبل أسبوع من انطلاق البطولة.

هذا الطلب يعني غياب صلاح عن مباراة ليفربول أمام برايتون على ملعب "أنفيلد" يوم 13 ديسمبر، وهي مواجهة يراها يورغن كلوب مهمة في سباق الدوري الإنجليزي.

تمتد بطولة أمم إفريقيا حتى 18 يناير، وفي حال وصول منتخب مصر للأدوار المتقدمة، فقد يبتعد صلاح عن المشاركة في سبع مباريات مع ليفربول.

أما إذا خرج المنتخب الوطني مبكرًا، فسيكون النجم المصري جاهزًا للعودة إلى صفوف ليفربول قبل مباراة الفريق أمام ليدز المقرر لها 31 ديسمبر.

محادثات بين ليفربول والمنتخب

وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" أن هناك محادثات مستمرة بين مسؤولي ليفربول واتحاد الكرة المصري، من أجل التوصل إلى اتفاق يوازن بين مصلحة اللاعب ومصلحة الطرفين خلال الفترة الحاسمة المقبلة.

راحة لصلاح في معسكر مصر

ويغيب محمد صلاح عن مباراة مصر الودية أمام الرأس الأخضر، بعد أن قرر الجهاز الفني منحه راحة بسبب ضغط المباريات.