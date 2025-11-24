قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لجنة إعداد البعثة الطبية لحج 2026 توصي بدقة الكشف الطبي على الحجاج في المستشفيات المعتمدة
دين عدل ورحمة.. مفتي الجمهورية: أفعال المتطرفين وسلوكياتهم لا تمتُّ إلى الإسلام بِصلة
«الهيئة الوطنية» ترصد انتهاكات انتخابية.. تفاصيل
عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

الاهلي
الاهلي
حمزة شعيب

استعاد النادي الأهلي هيبته في المنافسات الأفريقية تحت قيادة المدير الفني الدنماركي ييس توروب، بعد تحقيقه فوزا كبيرا على شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات.

الانتصار القوي وضع الفريق الأحمر في موقع مميز مبكرًا ووجه رسالة واضحة إلى جميع منافسيه في البطولة.

ترتيب المجموعة بعد الجولة الأولى

الأهلي: المركز الأول – 3 نقاط

يانج أفريكانز: المركز الثاني – 3 نقاط

الجيش الملكي المغربي: المركز الثالث – بدون نقاط

شبيبة القبائل الجزائري: المركز الرابع – بدون نقاط

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستعد الأهلي لمواجهة قوية أمام الجيش الملكي المغربي يوم الجمعة 28 نوفمبر، الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

بعثة الأهلي تطير إلى المغرب الأربعاء

وتغادر بعثة النادي الأهلي إلى المغرب صباح الأربعاء المقبل عبر طائرة خاصة، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الجيش الملكي.

برنامج الفريق قبل المباراة

وقد منح الجهاز الفني اللاعبين راحة من التدريبات يوم الأحد، واستئناف التدريبات اليوم الاثنين.

ويخوض الفريق مرانين في المغرب قبل المباراة لرفع الجاهزية الفنية والبدنية.

الاهلي شبيبة القبائل دوري ابطال افريقيا

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات

17 ألف جنيه.. ضبط شخص يوزع أموالا على المواطنين للتصويت لأحد المرشحين

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة فرعية بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل

سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل

انتخابات

القليوبية في اليوم الانتخابي الأول: إقبال متفاوت ومنافسة شرسة على 16 مقعداً

الانتخابات

أحمد الشحات: مصر تتحرك لتنفيذ الاستحقاق الدستوري رغم التحديات الإقليمية

ترامب

آصف ملحم: خطة ترامب لأوكرانيا تطرح مشكلات أكثر مما تقدم حلولا وستخضع لمباحثات طويلة

بالصور

هل ألم الظهر عند النساء مختلف.. دراسة جديدة تصدم الخبراء

مرشحة القائمة الوطنية على مقعد ذوي الإعاقة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمدرسة القومية بالزقازيق

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

ايمان عبد اللطيف

إقبال كبير من الناخبين على لجان مدرسه سيزا النبراوي بالتجمع

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

