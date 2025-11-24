ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

استعاد النادي الأهلي هيبته في المنافسات الأفريقية تحت قيادة المدير الفني الدنماركي ييس توروب، بعد تحقيقه فوزا كبيرا على شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات.

الانتصار القوي وضع الفريق الأحمر في موقع مميز مبكرًا ووجه رسالة واضحة إلى جميع منافسيه في البطولة.

ترتيب المجموعة بعد الجولة الأولى

الأهلي: المركز الأول – 3 نقاط

يانج أفريكانز: المركز الثاني – 3 نقاط

الجيش الملكي المغربي: المركز الثالث – بدون نقاط

شبيبة القبائل الجزائري: المركز الرابع – بدون نقاط

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستعد الأهلي لمواجهة قوية أمام الجيش الملكي المغربي يوم الجمعة 28 نوفمبر، الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

بعثة الأهلي تطير إلى المغرب الأربعاء

وتغادر بعثة النادي الأهلي إلى المغرب صباح الأربعاء المقبل عبر طائرة خاصة، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الجيش الملكي.

برنامج الفريق قبل المباراة

وقد منح الجهاز الفني اللاعبين راحة من التدريبات يوم الأحد، واستئناف التدريبات اليوم الاثنين.

ويخوض الفريق مرانين في المغرب قبل المباراة لرفع الجاهزية الفنية والبدنية.