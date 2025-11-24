تعليق غير متوقع من الغندور عن نجم الأهلي

أشاد الإعلامي خالد الغندور بحارس الأهلي مصطفى شوبير.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “مصطفى شوبير له مستقبل كبير مع ناديه الأهلي ومنتخب مصر بإذن الله”.

موعد مباراة الأهلي القادمة

يستعد الأهلي لمواجهة قوية أمام الجيش الملكي المغربي يوم الجمعة 28 نوفمبر، الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

بعثة الأهلي تطير إلى المغرب الأربعاء

وتغادر بعثة النادي الأهلي إلى المغرب، صباح الأربعاء المقبل، عبر طائرة خاصة، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الجيش الملكي.



برنامج الفريق قبل المباراة

وقد منح الجهاز الفني اللاعبين راحة من التدريبات يوم الأحد، واستئناف التدريبات اليوم الإثنين.

ويخوض الفريق مرانين في المغرب قبل المباراة لرفع الجاهزية الفنية والبدنية.