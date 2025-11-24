مهيب عبد الهادي يكشف عن أرقام محمود تريزيجيه مع الأهلي

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن أرقام النجم محمود تريزيجيه مع الأهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مهيب عبر فيسبوك :أرقام النجم محمود تريزيجيه مع الأهلي حتى الآن لعب : 16 مباراة سجل : 7 أهداف صنع : 5 أهداف

ساهم بـ 12 هدف .

وتابع : تريزيجيه واجه سوء حظ في 5 كرات في العارضة والقائمين كان ممكن يوصل رصيده لـ 12 هدف و17 مساهمة

واستكمل : هل تتفق انه صفقة الموسم للنادي الأهلي حتي الأن ؟

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستعد الأهلي لمواجهة قوية أمام الجيش الملكي المغربي يوم الجمعة 28 نوفمبر، الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

بعثة الأهلي تطير إلى المغرب الأربعاء

وتغادر بعثة النادي الأهلي إلى المغرب صباح الأربعاء المقبل عبر طائرة خاصة، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الجيش الملكي.

برنامج الفريق قبل المباراة

ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة من التدريبات يوم الأحد، واستئناف التدريبات اليوم الاثنين.

ويخوض الفريق مرانين في المغرب قبل المباراة لرفع الجاهزية الفنية والبدنية.