شركة الأهلي لكرة القدم تعلن إطلاق فرع جديد لأكاديمية النادي بالسعودية

أعلنت شركة الأهلي لكرة القدم عن توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة الجواد الذهبية للمقاولات العامة، لإطلاق فرع لأكاديمية الأهلي لكرة القدم بالمملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في خطوة جديدة ضمن استراتيجية شركة الكرة في التوسع الإقليمي للنادي وتعزيز التواجد بمنطقة الشرق الأوسط.

ويهدف فرع الأكاديمية الجديد إلى تقديم منهج تدريبي احترافي يعتمد على فلسفة الأهلي المعروفة بالالتزام والانضباط والعمل الجماعي، إلى جانب تطوير القدرات الفنية والبدنية للاعبين الناشئين، بما يسهم في اكتشاف وصقل المواهب الواعدة، وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

كما تهدف هذه الخطوة إلى نقل خبرات النادي الفنية والإدارية إلى أسواق جديدة، من أجل بناء منظومة تطوير تُرسّخ مكانة وشعبية الأهلي.